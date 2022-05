El juvenil del Sabadell tanca la temporada amb una gran victòria davant del Barça (2-1)

Fantàstic. No ha pogut ser de millor forma. Els homes dirigits per Marc Nomen, han demostrat l’evolució que han adquirit al llarg d’aquesta temporada i han donat una exhibició de bon futbol, derrotant 2-1 al FC Barcelona. “De tu a tu”. Així ha definit la manera de jugar del Sabadell, el jove entrenador arlequinat, qui s’ha mostrat molt emocionat al final del partit.

El Centre d’Esports ha reflectit la seva millor versió i no ha estat superat pel Barça en cap moment. Si bé és cert que tots dos equips han tingut oportunitats suficients com per a emportar-se la victòria, al Sabadell no ha sofert en excés i, quan li ha tocat fer-ho, “ha donat la sensació que fins i tot ho estàvem gaudint, ha assegurat Nomen.

El joc ha estat molt igualat durant gran part del xoc. La primera meitat ha acabat sense gols i sense tantes ocasions, amb un respecte total sobre la taula i amb un Barça que no s’ha sentit còmode en el camp de l’Olímpia, on ha regnat les altes temperatures.

En la segona meitat, el Sabadell ha aconseguit ser més efectiu que el campió de lliga i, a través de Sander, qui ha convertit als 49′ i als 51′, ha aconseguit un bon avantatge, que no ha durat tant perquè immediatament, als 57′, hi ha hagut penal per als visitants que han aconseguit descomptar.

En aquest moment, el Barcelona s’ha bolcat en cerca de l’empat, però sempre atent perquè el Sabadell ha mostrat intencions en tot moment de contraatacar. De fet, a molt poc per al final del xoc, hi ha hagut un corner mal rebutjat per la defensa blaugrana que ha acabat en penal per als arlequinats. No obstant això, Iván Tebar no ha aconseguit materialitzar i el 2-1 ha estat el resultat final.

AVALUACIÓ DEL PARTIT

En el post partit, Marc Nomen també ha volgut destacar al grup complet com “la figura d’aquest gran assoliment” en la qual “hem pogut competir i guanyar-li al millor equip de tots, la qual cosa demostra el treball i l’evolució del grup”. Evidentment, ha destacat els dos grans gols de Filippo Sander, s’ha lamentat per l’oportunitat fallida de tancar el partit amb el 3-1 i també ha recordat les grans intervencions del porter Martí, que sens dubte ha estat una de les figures de l’equip.

Amb aquest triomf el Sabadell tanca la temporada en el cinquè lloc, de la mateixa forma que ha ocorregut en la temporada passada. Tot un mèrit per a un equip que ha tingut moments bons i dolents al llarg de la temporada, però que ha sabut demostrar personalitat i sobretot professionalitat.