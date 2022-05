La Unió Ciclista porta a terme amb èxit el Campionat de Catalunya a Sabadell

Aquest cap de setmana, la Unió Ciclista Sabadell s’ha encarregat d’organitzar un dels grans esdeveniments d’aquest esport. S’ha disputat el Campionat de Catalunya de ciclisme per carretera, tant de categories femenines com masculines, el qual ha començat i ha finalitzat a Sabadell.

Durant la tarda d’aquest diumenge s’han conegut les classificacions i la Federació Catalana de Ciclisme s’ha encarregat de fer una clara diferenciació per a destacar aquestes classificacions. Per part de les dones, simplement s’han detallat les posicions en funció de la seva categoria, mentre que, amb els homes, s’ha fet una classificació general en la qual es destaquen corredors de diferents categories que han fet un millor o pitjor temps que uns altres. I, a continuació, es detallen de la mateixa forma que es fa amb les dones, per categories.

CLASSIFICACIÓ DE DONES

Aquest dissabte 21 de maig, ha estat el torn de les dones, en la qual hi ha hagut un total de cinc classificacions diferents. En la categoria de cadets, Laura Martínez, Nuria Hidalgo i Ainara Inarejos han completat el podi. En júniors, Lucía García, Laia Bosh i Estefanía Jiménez, han estat les tres millors. A la categoria sub-23, la guanyadora ha estat Nerea Ruiz, mentre que, en les elits, Emilie Morter, Emma Ortíz i Patricia Ortega han estat les de millor rendiment.

En dones màster 30, Helena Santamia i Yulimar Milla han aconseguit finalitzar en el més alt. En el màster 40, Sandra Sardina i Sandra Santanyes han fet la diferència sobre la resta i en el màster 50, Cristina Bombardo i Dolors Hernández han estat les millors.

CLASSIFICACIÓ D’HOMES

Aquest diumenge 22 de maig ha estat el torn dels homes en el qual d’un total de 77 corredors, hi ha hagut 26 sub23 i 51 elits. En aquesta classificació general, David Domínguez (sub23) ha estat el número 1 amb un temps de 02.17:46, per davant de Tristán Cardew (elit), qui ha completat la carrera amb el mateix temps, però ha finalitzat pocs metres per darrere i, Diederik Deelen, que també pertanyia a la categoria elit i ha acabat aproximadament un minut i mig després.

Dividint els podis per categories, òbviament David Dominguez ha acabat en el més alt en categoria sub23, seguit de Sergi Darder i Marc Naveira. I, com és evident, la classificació d’elits ha acabat amb Tristán Cardew i Diederik Deelen en el més alt, seguits per Benjamí Prades.