El sabadellenc Joan Soteras continuarà al capdavant de la Federació Catalana de futbol

El sabadellenc Joan Soteras ha estat reelegit president de la Federació Catalana de futbol després de superar per un ajustat marge (396 vots per 370) al seu principal rival a les eleccions, Álex Talavera. En tercera posició ha acabat Juanjo Isern, amb 238 vots, i Pep Palacios només ha aconseguit una xifra simbòlica de 22.

Soteras continuarà quatre anys més al capdavant de l’ens federatiu català i en les seves primeres reflexions ha subratllat “l’elevada participació, amb prop d’un 86 % del cens. Això ha estat el més important. He guanyat de manera molt ajustada i el primer que vull fer és felicitar els altres candidats i celebrar que la jornada ha estat una lliçó de democràcia, sense cap incidència negativa”.

Després d’un primer mandat marcat per la pandèmia i situacions polèmiques, Soteras espera viure una etapa més tranquil·la: “Mà estesa per a tothom i el que interessa és construir, anar tots junts, pensant en el millor pel futbol català”.

Les claus

En una entrevista al Diari de Sabadell, pocs dies abans de les eleccions, Joan Soteras explicava les claus del seu programa en cas que sortís escollit:



Per què ha decidit presentar-se a la reelecció? La motivació principal és que el meu mandat ha estat coartat per la pandèmia. Només vam poder treballar amb normalitat els primers 15 mesos. La resta ha sigut un calvari. Només es parlava de protocols, confinaments, ajornaments… Penso que seria de justícia poder acabar la feina i l’obra que vam iniciar faquatre anys.

Bàsicament, què va quedar per fer? L’únic que vam complir és la campanya ‘Tots som un equip’ d’ajuda econòmica al futbol amateur, que era el gran oblidat històricament. Teníem al cap altres campa-nyes de suport que no es van poder realitzar per lasituació de la Covid-19. És una assignatura pendentaixí com el Pla de competició.

Va parlar d’un canvi radical del Pla de competició. Com serà si surt escollit? Tenim un pla agressiu, modern, al nivell europeu. Penso que ara estem ancorats al segle XX i cal aplicar uns canvis per modernitzar les competicions en tots els àmbits i entrar de debò en el segle XXI. Un equip de directius professionals han treballat intensament per fer-ho realitat. D’entrada, el F. Base s’anomenarà Formatiu i s’eliminaran les categories perquè es jugarà per anys naturals: sub-8, sub-9, sub-10 i així successivament. En demarcacions petites que no tinguin suficients jugadors es podran barrejar els de 8 i 9 anys per exemple, però jugaran sempre amb els grans.

L’autèntica revolució, però, sembla que afectaria més als ascensos i descensos, oi? De fet, pretenem que prevalguin els ascensos sobre els descensos en totes les categories territorials i de base. El campió pujarà sempre i del segon al cinquè farien un play-off de l’estil de la Primera RFEF amb l’objectiu de fer més competitiva la categoria i també donar més opcions als equips. I per sota, també. Es farien grups més reduïts amb la idea de compensar ascensos i descensos. Això també permetria tenir jornades de descans per recuperar partits i de conciliació familiar dels jugadors i jugadores durant la temporada. Un altre punt important serà la consolidació de la figura del subdelegat per potenciar la relació amb els clubs i millorar l’atenció.

‘Guanya el futbol, guanyes tu’ és el seu lema. Què pretén transmetre? Si ens donen confiança, penso que el futbol català guanyarà en noves idees i aconseguirà aquesta modernització que necessita, sobretot en l’àmbit competitiu. L’altre gran objectiu serà assolir més ingressos que repercutiran en els clubs i noves campanyes. Es pot parlar de xifres? Durant aquest primer mandat, malgrat les dificultats, es van aportar 4 milionsd’euros als clubs. No vull aventurar quantitats de futur perquè jo sempre dic que la nostra és la candidatura de la veritat. Prometo només el que puc fer i ara mateix no ho sé. Treballarem al màxim per augmentar els recursos, ja veurem fins a quina quantitat podem arribar.

Hi haurà canvis en el seu equip de junta? El més important serà la incorporació de quatre dones d’altíssim nivell que donaran un gran impuls, sobretot al futbol femení. Incorporarem, per exemple, a Laura Ràfols, exportera del primer equip del FC Barcelona i la selecció espanyola.