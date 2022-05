Barris que es mouen, que viuen!

“El barri no para de créixer, però falten serveis”. Ens ho diuen Mario Torres i Eulàlia Pozo, veïns de Can Gambús, però ens ho podrien haver dit molts altres veïns. El barri ha crescut un 9,8% respecte abans de la pandèmia i se situa com el que més veïns guanya, juntament amb les Termes (+5%) i la Plana del Pintor (+3,6%). Sabadell en el seu conjunt creix (+1,2%) en els últims dos anys i es consolida com la cinquena ciutat del país.

El creixement dels barris, especialment dels més recents com Can Gambús, no implica que hi arribin tots els serveis. Ja ho hem experimentat amb Can Llong, on aviat han d’arribar nous equipaments educatius i sanitaris –tot i que el barri es va començar a construir els anys noranta–. Els veïns demanen un lloc per poder viure, però alhora un lloc on fer vida i crear comunitat.

Per això calen serveis públics i atraure inversions i negocis. Ens consta que la Generalitat i l’Ajuntament tenen identificats els principals objectius que cal abordar. En els últims mesos, hem vist com els polítics sabadellencs procedents de partits al Govern de la Generalitat i d’Espanya estan utilitzant els seus contactes per visibilitzar les qüestions de ciutat. Pel bé de la ciutat, ens n’alegrem i esperem que aviat es tradueixi en bones notícies.