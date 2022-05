Sergio Aguza: “El Sabadell està acostumat a jugar finals aquesta temporada”

Sergio Aguza va debutar amb la samarreta arlequinada precisament al camp de l’Algesires, dies després de concretar-se el seu fitxatge. Ara ho recorda com si haguessin passat anys. La situació era ben diferent de l’actual i potser per això, el migcampista del Baix Llobregat recomana fer “una mirada enrere. Ens hem de sentir orgullosos del camí recorregut per arribar fins aquí. Té molt de mèrit. Ara tenim l’oportunitat d’aconseguir una cosa que era molt difícil i també és molt maca. Ens hem guanyat el dret de lluitar per el play-off”, diu sense embuts.

El calendari, sempre capritxós, ha volgut que Sabadell i Algesires s’ho juguin tot a una carta en aquesta última jornada. “Una final? Ho és, però nosaltres estem jugant finals des de fa uns quants mesos. Primer per sortir del forat on estàvem i després per acostar-nos a la zona alta gairebé sense marge de maniobra. Estem acostumats a jugar finals i això ens hauria de donar més confiança”.

Per la seva experiència i trajectòria, Aguza ha viscut situacions semblants a les files del Córdova o Ponferradina. El seu consell és molt clar: “Hem de mantenir la calma i jugar com ho hem fet sempre, sense tornar-nos boixos. Depenem de nosaltres”, insisteix. De fet, descarta estar pendent dels resultats d’altres escenaris que poden afectar la classificació del Sabadell. “El més important és el que passi al nostre partit. Estar pendent d’altres camps ens pot despistar. Els resultats poden canviar en un moment i complicar la situació. Hem de sortir a guanyar”.

L’empenta de l’afició

Tot fa pensar que la Nova Creu Alta viurà una gran entrada. “En els últims partits l’ambient ha sigut espectacular i això sempre significa un plus. Hem d’estar agraïts a la nostra gent perquè ha tingut molta paciència i també ens va donar suport en els moments més difícils de la temporada, quan tot sortia malament. La seva empenta serà important el dissabte per aconseguir l’objectiu”, subratlla el migcampista.

Després de patir des de fora l’última derrota a Linarejos, per sanció, Aguza serà peça clau al mig del camp contra l’Algesires, un rival que veu “molt complicat. Té jugadors de qualitat al davant i la seva bona situació demostra el nivell de la plantilla. El recurs? No podem malbaratar energia en coses que no depenen de nosaltres”. Tot apunta que aquest dijous serà un dia clau per conèixer la decisió del Jutge Únic del Comitè de Competició.

Prop de les 2.000 entrades venudes

L’expectació continua creixent i a les pròximes hores es podrien superar les dues mil entrades venudes al públic. De fet, ja en quedaven menys de 400 pel sector de Lateral. La venda no només es fa a les oficines del club. També es pot realitzar per internet i a les taquilles del Gol Nord de 16 a 20 hores i el mateix dia del partit. El club té la previsió d’obrir tots els accessos i reforçar la seguretat.

La possibilitat d’una entrada a prop del ple absolut va agafant cos. L’ambient serà excepcional i la Penya los Califas ha anunciat una rua que partirà de la plaça de la Creu Alta a les 17.10 hores, cap a l’Estadi després de passar per Pi i Maragall, Eix Macià i Avinguda Paraires. S’hi poden sumar tots els aficionats que ho desitgin.

Nota d’adhesió a la Federació

“Coneixedors d’una denúncia presentada per cinc clubs de la categoria Primera RFEF contra el president, el secretari general i un advocat extern de la Real Federación Española de Fútbol, el CE Sabadell Futbol Club, el Club Gimnàstic de Tarragona, el FC Andorra, el FC Barcelona, la Unió Esportiva Costa Brava i la Unió Esportiva Cornellà volen manifestar el seu compromís i suport amb la competició de la Primera Divisió RFEF i el reconeixement a la tasca feta des de la RFEF per a la seva implementació, tot reconeixent que són necessàries millores cap al futur.

A més, els clubs signants que van ser presents a les reunions origen dels fets no van tenir la sensació que es produïssin comportaments fora del que resulta habitual en les reunions entre un grup tan nombrós de clubs, amb opinions, polèmica i punts de vista diferents, ni per part dels denunciats ni per ningú altre. Entenem que aquesta mena de situacions no ajuden a l’entesa entre tots els clubs i advoquem pel diàleg com a mitjà per a posar fi a les discrepàncies”.