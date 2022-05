ERC demana una segona residència pública per a Sabadell a la Generalitat

Amb una residència pública no n’hi ha prou: calen més places i fins i tot construir un segon equipament a Sabadell. Aquesta és la principal demanda que l’alcaldable d’ERC, Gabriel Fernàndez, ha traslladat al president català, Pere Aragonès, en una reunió que ha tingut al Palau de la Generalitat. “Tindrem el primer centre públic el 2024, però això no és suficient per corregir el dèficit històric que pateix la ciutat”, afirma el portaveu republicà al Diari després de la trobada.

La reunió –a la qual també ha assistit l’exalcalde Juli Fernàndez– ha servit per repassar una llista d’afers pendents entre l’Ajuntament i el Govern de la Generalitat, com les polítiques de gent gran, els ajuts a la dependència, la salut, l’educació i el treball. Segons Gabriel Fernàndez, “són qüestions que preocupen a la gent” i que Sabadell “mereix” perquè és capital de comarca i la cinquena ciutat del país.

A banda de les places de residència, la delegació d’ERC Sabadell va demanar accelerar la construcció del nou institut-escola Narcisa Freixas, així com començar a planificar nous equipaments educatius. La trobada també va servir per fer un repàs a les obres en curs, com l’escola Virolet i l’institut Arraona (Can Llong), previstos per al 2022-23 i 2025-26. També en el mateix barri s’està construint un nou CAP.

El president i l’alcaldable també han parlat del nou edifici Ripoll a l’hospital Parc Taulí, que permetrà tenir un centenar de llits més a partir del juny i de la posada en marxa de la gratuïtat de l’I2 a les escoles bressol. Segons Fernàndez, la política de la Generalitat “beneficiarà” a 700 famílies sabadellenques.

“Som part del projecte republicà”

Des d’ERC Sabadell fa una valoració positiva d’aquesta primera trobada amb el president català i asseguren que hi hauran “més trobades” en el futur. En aquest sentit, Gabriel Fernàndez remarca la diferència entre ERC i Junts a nivell municipal: “Mentre alguns intenten fer de pont amb la Generalitat, nosaltres ja formem part del projecte republicà”. I també té un dard per al PSC: “On són els milions per a Rodalies? He trigat dues hores a arribar a Barcelona per culpa d’un llamp”.

El president ha vingut cinc cops a Sabadell

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha realitzat cinc visites oficials a Sabadell des que va assumir el càrrec. El seu primer viatge institucional com a president va tenir ser al Taulí, ara fa un any.

Aragonès té una relació estreta amb Sabadell. Va ser alumne de l’historiador Josep Maria Benaul, professor d’història econòmica i exdirector de la Fundació Bosch i Cardellach. També d’Esteve Deu, dins el màster d’Història Econòmica que va cursar a la Universitat de Barcelona (UB).