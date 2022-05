La sabadellenca Mariona Creus rep la distinció de Col·legiada d’Honor del Col·legi d’Infermeres i Infermers

La sabadellenca Mariona Creus ha estat distingida com a Col·legiada d’Honor 2022 pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). En un acte celebrat aquest dijous a l’auditori del col·legi, Creus ha rebut la màxima distinció d’aquest col·lectiu en reconeixement a la seva trajectòria, tant com a infermera com a gestora. Actualment és la presidenta del Consell de Govern de l’hospital Parc Taulí.

“Aquest reconeixement és el millor que li poden donar a una infermera, perquè te’l dona la mateixa professió”, ha dit en el seu discurs la sabadellenca. La degana del Col·legi, Paola Galbany, ha agrait el compromís de Mariona Creus amb la professió, perquè com ha dit, “persones com tu són les que fan grans la nostra institució i la nostra professió”.

L’exconseller de Sanitat i exalcalde de Barcelona Xavier Trias, metge de formació, també ha pujat al faristol de l’auditori del COIB per posar en valor que Creus és una referent pel sector perquè ha obert moltes portes. Segons Trias, “mai hi ha hagut tantes infermeres ocupant càrrecs de responsabilitat com ara, i això és gràcies a la feina de persones com la Mariona”.

Per la seva part, la infermera Amèlia Guilera ha subratllat que tot i haver tingut diferents càrrecs i responsabilitats, la sabadellenca “no ha parat mai. Sempre ha conservat la mirada infermera”.