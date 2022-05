“La festa de Nostra Llar uneix els veïns del barri”

És l’ànima de la botifarrada popular de Nostra Llar. Fa 15 anys que s’encarrega de preparar el sopar de Festa Major, amb ajuda d’altres persones, per a tot el barri. Amb quatres graelles especials que es van crear exclusivament per a la botifarrada (i que va fabricar artesanalment un veí de les Cases de Cal Garcia), en un parell d’hores Agapito Moreno prepara carn per a més de 200 persones.

Aquest cap de setmana, es torna a armar amb pinces a la mà per reprendre la seva cita anual amb el veïnat. Torna la festa de Nostra Llar, dos anys després. “Em sento part d’aquest barri, i participar en la festa major em fa sentir-me implicat amb els meus veïns i amics”, explica.

És feina de tots: són cinc o sis les persones que s’encarreguen del foc, mentre un regiment de veïns preparen el pa amb tomàquet i serveixen plat a plat. Creu que la festa de Nostra Llar “és una feina en equip” i “uneix els veïns del barri”. En una sola tanda poden preparar entre 40 i 50 botifarres, i en poc més de dues hores, tenen tota la feina enllestida.

L’Agapito és veí de Sabadell des de fa 44 anys. Va arribar a les Cases de Cal Garcia per amor. Al principi no li va ser fàcil adaptar-se al barri: venia de Barcelona, i arribar a una zona residencial i tranquil·la va trencar els seus esquemes.“Primer em vaig enamorar de la meva dona. Una mica més tard, també del meu barri”, explica. És aquest amor el que l’ha mogut a implicar-se des del principi a les activitats que s’hi coïen.

“Quan t’hi sents part, quan hi estàs còmode i ets feliç, et surt del cor col·laborar i implicar-t’hi”, assegura. “És un privilegi viure a un barri cèntric de Sabadell, el sentim nostre, i per això ens neix lluitar perquè les coses funcionin”, destaca. No només des de la reivindicació, també des de la unió festiva dels veïns. Si ha d’escollir el que més li agrada de Nostra Llar, sense pensar-ho dos cops diu que la seva gent. “Treballen perquè el barri tiri endavant, sense anhel de res més. Són persones compromeses”, resumeix.

Producte fresc i de proximitat

La botifarrada popular de Nostra Llar té segell de proximitat: una graella feta al mateix barri de forma artesanal, botifarres que compren a una família de les Cases de Cal Garcia i que arriben al seu destí el dia d’abans de la celebració i el carbó que es compra a una carboneria vallesana.

Com a novetat, aquest any no es farà a l’exterior del Poliesportiu Nostra Llar, sinó a l’interior. Enguany, l’organització ha previst que 200 persones assistiran a la botifarrada, però fan una comanda més gran perquè ningú no es quedi sense sopar. “Sempre comprem per 50 persones més perquè hi ha qui ve a última hora sense el seu tiquet”, explica l’organitzador. I mai no sobra: “El que queda, no es llença: ho repartim entre els mateixos veïns, aquí s’aprofita tot!”, diu.

La programació

La botifarrada és una de les activitats estrella en la programació anual de la festa de les Cases de Cal Garcia, però també destaquen activitats com ara la batucada, que fa bategar els carrers d’aquest barri residencial, la gimcana infantil amb berenar i l’orquestra que amenitza la nit de dissabte, després de gaudir de les delícies que prepara l’Agapito i els seus veïns.

Diumenge també porta alguns plats forts, com la passada de Gegants, el taller de grafitis, la paella popular i les activitats infantils que tindran lloc durant la tarda. Per tancar els tres dies festius, unes havaneres amb rom cremat i el castell de focs artificials acomiadaran la gresca a Nostra Llar. La major part de les activitats tindran lloc al Poliesportiu Artèxtil, al Parc Nostra Llar o al voltant dels carrers del barri.

DIVENDRES 27

19.15 Repic campanes

19.30 Batucada

21.00 Pregó i Sopar

21.45 Bollywood

22.15 Carles Reiet

DISSABTE 28

10.00 Xocolatada popular

11.00 Paradetes d’entitats

11.00 Classe de ioga

11.00 Tennis

11.00 Activitat 0-6 anys

12.00 Desfilada gossos en adopció (Protector Sabadell)

17.00 Gimcana Infantil

amb berenar

18.15 Ofrena floral

18.00 Banda musical

21.00 Botifarrada popular

(venta prèvia

de tiquets a l’AAVV)

22.00 Gran orquestra Klam

DIUMENGE 29

9.00 Torneig de petanca

11.00 Gegants

11.00 Taller Graffitis

12.00 Missa Solemne

i pujada al campanar

13.00 Coral Club Natació

de Sabadell

14.00 Paella popular

(compra prèvia

de tiquets a l’AAVV)

17.30 Contacontes

16.00 Ecojuga (Smatsa)

17.30 Contacontes

19.00 Country

20.30 Havaneres

amb cremat de ron

22.30 Castell de focs