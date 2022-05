Els sabadellencs responen: Què haurien de tenir les festes majors de barri?

Gonzalo González: “Moltes més activitats per als joves”

Ja sentim les festes majors de barri ben aprop! Si el Torrent del Capellà va encetar el cicle a l’abril, ara arriba el torn de la Concòrdia i Nostra Llar, que fan festa grossa el 28 i 29 de maig. Després vindrà la de la Creu Alta (el 4 i 5 de juny). Però, què han de tenir les festes majors? El creualtenc Gonzalo González explica que cal que tinguin “activitats per a petits i joves”.

Andrea Navas i Gerard Rudà: “Han de tenir concerts en viu i barraques”

“A vegades, cal més animació de la que hi ha habitualment”. Per la seva banda, Andrea Navas i Gerard Rudà apunten que les festes majors de barri han de tenir concerts en directe o bé un DJ que punxi música, ja que consideren que és “l’única manera” que els joves hi participin. “A més, han de tenir barraques ben organitzades i tallers de conscienciació sobre educació sexual i emocional. La conscienciació en aquests temes és bàsica i les festes majors són el millor moment per dur-la a terme. D’altra banda, es poden fer activitats de lleure per a petits”, exposen.

Isabel Borrell: “El millor de les festes majors són les havaneres”

“Ara ja no hi vaig perquè soc gran, però m’ho passava d’allò més bé”. La sabadellenca Isabel Borrell recorda que el que més li agradava de les festes majors eren les activitats de ball. “Em passava hores ballant al carrer. També m’agradaven molt les havaneres i totes les activitats que m’ho feien passar bé”, exposa. Borrell creu que tant les activitats de ball com les havaneres encara haurien de tenir presència a les festes majors de barri actuals. “Ajuden a crear caliu i a retrobar-te amb amics estimats que fa temps que no veus”, conclou la Isabel.