L’OAR Gràcia Sabadell afronta amb il·llusió i ambició la fase d’ascens

L’expedició de l’OAR Gràcia surt aquest dijous en direcció a Eibar carregada d’il·lusió i ambició per afrontar la fase d’ascens a la categoria Plata de l’handbol estatal. Com diuen els graciencs, “és la cirereta a una gran temporada”, però al mateix temps no volen renunciar a res tot i admetre que han quedat enquadrats en un grup molt dur, juntament amb l’amfitrió Eibar, Santoña càntabre i l’Ikasa madrileny. Només pujarà el campió.

D’ençà que va acabar la lliga regular, el tècnic Cesc Borrell i els seus homes han centrat tots els esforços a empapar-se d’informació sobre els tres rivals. Sessions de vídeo, preparació d’estratègia i diverses variants tàctiques per contrarestar-los i treure renda dels seus possibles punts febles. “Gairebé es pot dir que jugaran contra tres campions de grup perquè el Santoña va acabar segon en un dels grups més forts de la Primera Nacional”, adverteix Cesc Borrell.

“Sortir a competir”

El tècnic només té un objectiu al cap: “que l’equip sigui capaç de competir. És evident que es tracta d’un grup molt complicat i no som els favorits, però volem gaudir d’aquesta fase i, sobretot, competir bé”. El tret de sortida serà aquest divendres (19.45 h) contra l’Arrate Eibar, l’amfitrió i un històric de l’handbol espanyol. “Han apostat fort per jugar a casa, amb la seva afició, però penso que podem tenir una oportunitat. És un equip que no fa gaires rotacions, té un estil de joc molt sistematitzat i tenim armes, per competir de tu a tu si fem el nostre joc habitual”.

La clau, per a Cesc Borrell, “és sumar punts en els dos primers partits. Per això ens hem abocat a preparar els duels contra Eibar i Santoña, un equip amb més flexibilitat en el seu sistema defensiu i diferents perfils de jugadors, per poder arribar al tercer partit amb possibilitats. Si en perdem un, ja serà gairebé impossible”. Per a ell també significa una fase molt especial “perquè no he defensat altres colors que el verd-i-blanc i com passa amb molts jugadors que estan a l’OAR des de la base, això és com una festa que cal gaudir al màxim”. Sobre la possibilitat d’un ascens frustrat pel tema econòmic, Borrell no hi vol pensar: “els jugadors aniran a totes, a guanyar, i si al final aconseguim l’ascens a la pista, ja veurem què passa als despatxos. No serà un tema nostre”.

El vestidor gracienc destil·la optimisme. Es veu a les cares dels jugadors. Com la del Nil Montserrat, un dels golejadors d’aquesta temporada, que confirma les paraules del seu entrenador: “Si no veiéssim possibilitats, ja no caldria viatjar a Eibar. Disputar les fases és un premi per a nosaltres que volem gaudir i aprofitar”. Considera clau el primer partit davant l’Eibar: “És el teòric favorit i juga a casa, però també tindrà una gran pressió. L’hem estudiat bé i penso que el podem sorprendre amb la nostra manera de jugar”. El seu argument es basa en la rapidesa i dinamisme ofensiu de l’OAR: “Som un equip que li agrada córrer i ells tenen jugadors més veterans. Es tracta d’aprofitar qualsevol avantatge”.

Especial pels jugadors de la base

Pol Torras es pot considerar un producte nat de la pedrera verd-i-blanca. Excepte una etapa juvenil al Granollers, sempre ha militat a l’OAR, des de categoria infantil. Ara, amb 25 anys, reconeix que “pel bloc de jugadors que fa molts anys que defensem els colors del Gràcia aquesta fase d’ascens ens fa una enorme il·lusió. Hem estat a la Base, hem viscut tota mena de situacions, bones i dolentes. L’any passat, per exemple, vam tocar fons quan perillava la permanència i ara hem de gaudir d’aquesta gran oportunitat. Hem treballat tots moltíssim per arribar a viure això”, explica.

No vol acceptar de cap manera l’etiqueta de víctimes. “Nosaltres anirem a guanyar i explotar les nostres virtuts. Jo vull ser optimista. Hem d’anar partit a partit. El primer és contra l’Eibar i ens hem de concentrar només en la manera de superar-lo. Hem vist vídeos i penso que el nostre joc els hi pot fer mal. És un equip potent i juga a casa, però ells també ens tenen molt de respecte i saben que el grup català és molt competitiu i té un gran nivell, potser superior al seu”.

Tant el Nil com el Pau són conscients de l’enorme dificultat, però coincideixen en una cosa: “ens hem guanyat el dret a jugar contra els millors de la categoria i l’objectiu és competir al màxim en cada partit”. En un to més distès i divertit, també llencen un missatge a la cúpula del club: “Li volem crear un ‘problema’ al president…”, en al·lusió a un possible ascens a la pista que obligaria a fer mans i mànigues als despatxos per aconseguir el necessari finançament i poder afrontar amb garanties la categoria de Plata, segona de l’handbol estatal.

No estarà sol l’equip gracienc. Mig centenar d’aficionats es desplaçaran per donar suport als homes de Cesc Borell en el pavelló d’Eibar. De fet, són les entrades que va remetre l’equip basc a l’entitat gracienca.

Antecedents

89/90: Dues lliguetes i ascens a Primera Nacional A (la segona es juga al pavelló de l’OAR, victòria davant l’Ademar León a la final, 29-20). Campió d’Espanya de Primera Nacional B.

93/94: ascens a Divisió d’Honor B (tercer lloc del grup per darrere d’Anaitasuna i Sarrià).

96/97: fase d’ascens a Granada i no puja.

06/07: Ascens als despatxos a Divisió d’Honor B per cessió de la plaça del FC Barcelona B.

Horaris

Divendres, 19.45 h: Eibar Arrate-OAR Gràcia

Dissabte, 16.30 h.: Santoña-OAR Gràcia

Diumenge, 10.30 h.: Ikasa Madrid-OAR Gràcia

Només puja el campió de grup