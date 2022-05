Munitis: “Lluitem per una cosa molt bonica”

Va arribar a Sabadell ara fa sis mesos, amb un Centre d’Esports Sabadell ferit de mort, que no trobava la tecla per alçar el vol, a dos punts de la permanència, i amb el difícil repte de fer ressuscitar un equip que deambulava perillosament cap a la Segona RFEF.

Avui, després de vint-i-quatre partits de lliga, Munitis pot classificar el CE Sabadell per disputar el play-off: “No sé mentir. Quan vaig arribar no hi pensava, la veritat. Soc una persona que em poso metes curtes, properes. Hem passat per moments on estava molt lluny, en places de descens, i ara ens hi hem vist a dins. Lluitarem per aconseguir aquest play-off”, va explicar, en roda de premsa, el tècnic arlequinat.

Fidel al seu discurs que l’ha dut a ser el quart millor equip del grup 2 de la Primera RFEF, Munitis no vol desviar-se ni un mil·límetre de la fórmula que tan bé li ha anat des que va asseure’s a la banqueta per dirigir l’equip en aquell llunyà 27 de novembre davant l’Andorra: “Estem jugant partits molt importants des de la nostra arribada, amb finals rere finals. Ara, gràcies a Déu, la vida ens ha donat una segona oportunitat per lluitar per una cosa molt bonica. Anirem a mort”, va assegurar, seguint fidelment el seu discurs de treure tota pressió al vestidor.

Però aquesta tarda, a la Nova Creu Alta, Munitis haurà de gestionar les emocions dels seus jugadors i dels milers de sabadellencs que donaran suport a l’equip en el partit més important de la temporada: “Els jugadors saben que hi haurà molta gent al camp i que estan a mort amb nosaltres. I no només per guanyar, sinó per l’entrega i la rebel·lia en situacions adverses i per ser un equip valent, que sempre vol guanyar. I aquesta és l’única exigència per part seva”, va comentar, fent una picada d’ullet als arlequinats, intuint que hi haurà molts partits, no només a la Nova Creu Alta.

En la mateixa línia, deixava clar que “no podem sortir a jugar pensant en les conseqüències del resultat final. Ens perjudicarà. Som éssers humans i hem d’afrontar-ho amb normalitat, sabent quin Algesires ens trobarem, sent el que som i el que volem ser per tirar el partit endavant”.

Caballo tindrà l’última paraula

De cara al transcendental duel, Munitis té la sensible baixa de Joseba Muguruza, però no descarta poder comptar amb Diego Caballo, qui podria forçar per ser a l’onze titular: “Tinc total confiança amb el jugador que li toqui participar. Buscarem una solució i al que entri donarà un nivell molt alt”, va defensar amb contundència.

Però la realitat és que Muguruza i Caballo tenen una gran transcendència en el joc ofensiu –vuit assistències entre ambdós laterals– i el CE Sabadell no té recanvis de garanties. Gassama, Óscar Rubio i Dani Sánchez, les opcions per suplir els laterals.