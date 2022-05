FOTOS: SFDK i Rapsusklei, dos històrics del rap al Festival Observa

Si la primera nit del Festival Observa va servir per “reviure” ABBA la segona va ser un espectacle de rap i hip-hop. I és que un concert d’SFDK i Rapsusklei garanteix un gran espectacle i assistència, i així va ser. El recinte de l’amfiteatre del Parc Catalunya va registrar una gran presència de fans del rap, que van cantar i vibrar amb des de les figures més importants del hip-hop espanyol.

Els dos concerts van servir per demostrar, un cop més, que als dos artistes encara els queda corda per seguir damunt dels escenaris. També ho van aprofitar per cantar els diferents temes que tenen en conjunt, com Esta to guapo una de les seves peces més recents.

Per completar el cap de setmana, diumenge hi haurà Reggae per a Xics (18h).

La primera edició del festival portarà altres artistes de renom. Hi passaran M Clan (28 de maig), Don Patricio (10 de juny), Joan Dausà (11 de juny), la Casa Azul (17 de juny) o Rosario Flores (18 de juny).