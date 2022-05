La Campanya Contra el Quart Cinturó celebra els seus 30 anys d’existència

El Bosc de Can Deu ha viscut una gran jornada reivindicativa contra la construcció de la carretera B-40 (Ronda Vallès o Quart Cinturó). Gairebé 150 persones han arribat a l’espai en diferents marxes a peu i en bicicleta, tot per celebrar el 30è aniversari de la Campanya Contra el Quart Cinturó. La plataforma porta des de l’any 1992 oposant-se al pla urbanístic, pensat a la dècada dels seixanta, que busca connectar els municipis de la segona corona de Barcelona.

Des de la plataforma asseguren que és moment d’aparcar el projecte per triar futur i vida davant la destrucció i especulació del territori. Així ho ha destacat Toni Altairó, membre de la plataforma: “Aquesta infraestructura no resol els problemes de mobilitat del Vallès, només suposa impactes negatius per la biodiversitat, fragmentació del territori i contaminació. Fa 3o anys que no li veiem sentit, estem en emergència climàtica i cal apostar per nous projectes”. Altairó també ha afegit que és moment de buscar alternatives al cotxe per desplaçar-se dins la comarca.

Representació política

A l’esdeveniment no hi han faltat representants de partits polítics i entitats ecologistes. Així doncs, a Can Deu han fet acte de presència els exalcaldes Maties Serracant (Crida), qui va ser portaveu de la plataforma als 2000; Juli Fernàndez (ERC) i la diputada al Parlament Dolors Sabater (CUP) entre d’altres. Diferents partits sabadellencs contraris al Quart Cinturó també hi han volgut dir la seva. És el cas del candidat a l’alcaldia per ERC, Gabriel Fernàndez ha expressat que: “El projecte és una bogeria, volen fer creure que és progrés, però va contra la vida”. Per la seva banda, des de Sabadell en Comú podem han opinat que: “Preferim la vida a l’asfalt i per això ens oposem al projecte”. Pel que fa a la Crida, Nani Valero ha afirmat que: “La Campanya ens recorda la importància de retrobar-nos i protegir el nostre entorn per sobre de tot”.

Mobilització ciutadana

La Campanya, que compta amb nombrosos suports com els d’Adenc, ha congregat moltes persones oposades al projecte. És el cas d’en Claudi, qui creu que les obres no es faran mai: “No hi ha cèntims per fer l’obra, si en 30 anys no s’ha invertit mai no crec que ho facin ara. El projecte no té cap sentit”. D’altres com el Salvador creuen que és una problemàtica de comarca: “El Quart Cinturó suposa un impacte brutal al territori, el fragmenta i degrada”. I com a perspectiva jove hi trobem la Laia: “Com a joves volem preservar el rodal, no es poden fer projectes que es carreguin la ciutat”.

Dia d’actes

La cita de celebració ha estat acompanyada de concerts, sortejos, mostra de pancartes antigues, actuacions dels gegants i de les Bruixes del Nord. Tot per realitzar una jornada de reivindicació festiva i demostrar que l’oposició al Quart Cinturó segueix ben viva 30 anys després.