Un nou parc i millora dels accessos: els projectes de l’Ajuntament pel riu Ripoll

Sabadell encara la segona gran transformació del riu Ripoll. Si l’any 2000 es va fer una gran millora de la qualitat de l’aigua, el Govern vol donar ara un altre impuls per revitalitzar aquest espai. Per aconseguir-ho l’Ajuntament ha presentat diversos projectes que sumen un total de quatre milions d’euros i s’espera finançar-los amb els fons europeus Next Generation. Si no s’aconsegueixen els fons o la seva totalitat, la intenció és tirar-los endavant amb diners propis i buscant el suport d’altres administracions.

Nou parc a la font del Canyar – molí d’en Font

Baixant de Can Puiggener, al costat de l’ermita de Sant Vicenç de Jonqueres hi ha un solar d’unes 3 hectàrees –30.000 metres quadrats– que és de propietat municipal. Aquests dies s’està desborssant i és una nova zona on passejar i trobar una mica d’ombra.

Allà mateix hi ha la font del Canyar i el molí d’en Font. El projecte presentat als Next Generation vol convertir la zona en un nou parc, un espai on poder passar el dia al costat de la natura, amb zones de pícnic, espai per jugar a pilota, una àrea de jocs naturalitzada (feta amb troncs, etc). S’hi preveu habilitar més places d’aparcament per facilitar l’accés.

Molí d’en Torrella – pont de la Salut

En aquest punt, es planteja una millora de l’accessibilitat. D’una banda, del camí que baixa des de la carretera de Torre-romeu fins al riu, amb el molí a mà esquerra. També es preveu desbrossar l’espai dels plataners que hi ha al costat del riu perquè aquests tinguin més presència i sigui un espai d’estada més.

Noves activitats

Paral·lelament, el consistori treballa per permetre nous usos al Ripoll, que generin activitat econòmica i respectin el medi ambient. Això s’està fent revisant el planejament urbanístic i no depèn dels fons europeus Next Generation. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha explicat en una roda de premsa al Ripoll que “s’està treballant amb la idea que volem que al riu hi passin coses. Fet com va fer Barcelona amb el mar. Volem obrir la ciutat al riu ja que sempre hi ha viscut d’esquena”.

La superfície indústrial no augmentarà, seguirà sent del 10,5% del total. Però es vol incentivar que es donin usos complementaris als que ja hi ha ara, sense que siguin d’indústria intensiva ni logística. Per exemple, empreses vinculades a la tecnologia o la formació, així com d’altres de serveis com bars o restaurants, que ja podien obrir abans que es fes aquest canvi.

Sobre el projecte de la piscina d’onades SurfCity, al costat de la Bassa de Sant Oleguer, Farrés ha recordat que es tracta d’un espai on des de fa anys es pot construir un equipament d’aquest tipus i que, per tant, si compleix els tràmits dels requisits ambientals -que és el que s’està estudiant ara- podrà tirar endavant.