El pintor sabadellenc Ramiro Fernández i Saus va presentar la setmana passada en una de les fires més prestigioses d’art gràfic i sobre paper de Londres el llibre Prospecting the inner isles, que compta amb les reflexions del crític Andrew Lambirth i està editat per Long&Ryle. Es tracta de la Print Fair, una cita on participen les millors galeries d’art de la ciutat anglesa que s’ha celebrat a la Somerset House, un gran palau neoclàssic del segle XVIII a la vora del riu Tàmesi.

Convidat per la seva galeria, la Long&Ryle, dimecres Fernández hi va presentar la seva col·lecció de gravats i aquarel·les fetes per a l’ocasió. Va rebre l’atenció de molts amants del seu art, que ja tenen quadres seus i que van demanar-li signatures pel seu llibra, Prospecting the inner isles, que recentment s’ha presentat a la Llar del Llibre.

L’endemà, Fernández va aprofitar per presentar el seu nou gravat The Gold Of The Tiger, a la mateixa fira londinenca.