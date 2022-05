La depuradora de Sant Pau de Riu-sec, una futura estació d’energia verda a Sabadell

Convertir la depuradora d’aigües residuals de Sant Pau de Riu-sec (Sabadell) en una estació generadora d’energia sostenible a Sabadell. Aquest és un dels 28 projectes que preveu Aigües Sabadell i l’Ajuntament en la seva iniciativa Biotop, que busca impulsar la transformació verda de Sabadell a partir del cicle de l’aigua. Així ho han presentat avui la regidora de transició energètica, Mar Molina, el president d’Aigües Sabadell, Enric Blasco i el Conseller d’Aigües Sabadell, Narcís Berberana. “Volem transformar la Manchester catalana, grisa, en una ciutat verda”, ha apuntat Molina.

Es tracta projecte de transformació de les dues estacions depuradores d’aigües residuals de Sabadell. És un dels grans projectes de ciutat, que opta a rebre finançament europeu a través dels Next Generation. L’estació generadora d’energia a la zona sud de la ciutat és un de les grans iniciatives previstes, però encara és embrionària: cal una inversió d’uns quatre milions d’euros per a aquesta iniciaitva. I, pel global del projecte, 130 milions d’euros. La previsió d’Aigues Sabadell, però, és que l’any 2024 ja estigui definit com serà l’estació.

“Biotop és pioner a nivell mundial, no hi ha una iniciativa tan transversal com aquesta”, diu Berberana. Contempla una estació amb sis punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, una zona de rentat amb aigua tractada i que estigui dotada de plaques solars. I està ubicat a un punt estratègic: al nexe d’unió entre la C-58 i l’AP-7.

Així, les depuradores del Riu Sec i Riu Ripoll deixaran de ser només depuradores per esdevenir biotops, és a dir, espais que valoritzin tots els residus, que contribueixin a generar energia neta, aigua i recursos gràcies a un nou model de gestió sostenible i de green jobs. Es promourà també la investigació, formació i sensibilització amb la creació d’un nou ‘Biocentre-talent verd’. A més, es busca renovar la flota de vehicles del cicle de l’aigua (100% elèctrica).

Promotor de la salut

La companyia d’aigües ha impulsat també altres iniciatives vinculades a la salut. Per exemple, controla la presència de material genètic de Covid-19 a les aigües residuals de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Pau de Riu-sec, l’estudi REVEAL, que té com a objectiu quantificar la presència del virus. Aquest sistema és un indicador per analitzar l’evolució de la pandèmia i anticipar l’aparició de possibles rebrots per barris.