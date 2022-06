100 anys de l’arribada del tren elèctric a Sabadell

L’andana anava plena a vessar. Una multitud es va apropar per veure el tren elèctric amb l’expectació i els nervis abans de fer el primer trajecte a Barcelona. La vagoneta inaugural, prototipada amb el número 17, va arribar ara fa cent anys a Sabadell: l’1 de juny de 1922. La parada –que avui és Can Feu-Gràcia– estava enmig del no-res, als afores i lluny del nucli urbà. La ciutat tenia 28.000 habitants i ocupava poc més que el Centre i la Creu Alta.

Sabadell és avui la cinquena ciutat de Catalunya, i el tren s’ha adaptat a una ciutat que supera els 210.000 habitants: en comptes d’una sola estació a vista, ara n’hi ha cinc, totes soterrades i una de les quals fa d’intercanviador (Sabadell Nord). Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, titular de la línia de Sabadell des de 1979, ha celebrat l’efemèride amb un trajecte i una exposició commemoratius.

La presidenta d’FGC, la santcugatenca Marta Subirà, ha vistat aquest Sabadell amb motiu dels 100 anys del servei. Ha coincidit amb l’alcaldessa, Marta Farrés. Han pujat al tren juntes a l’estació de Parc del Nord per realitzar un trajecte simbòlic fins a Can Feu-Gràcia, on FGC ha col·locat una mostra de fotografies històriques i una unitat de la sèrie 400, coneguda com a ‘Granota’, que va donar servei a mitjans del segle XX.

L’exposició, titulada ‘Cent anys del tren elèctric a Sabadell. Un segle de modernitat ferroviària’, ha estat realitzada pel departament de Planejament i Patrimoni Històric Ferroviari d’FGC i l’escriptor Joan Carles Salmerón. L’exposició serà itinerant: primer a Can Feu-Gràcia i després passarà al Passeig de la Plaça Major i a Sabadell Nord.

En el marc de l’acte, Subirà ha reivindicat el servei de tren com un mitjà “vertebrador” per al Vallès i ha destacat la gestió de l’empresa de la línia des de 1979. Tant Subirà com Marta Farrés han destacat “l’èxit” del perllongament fins a Parc del Nord. “Quan es fa i funciona, en veiem la seva utilitat”, ha afirmat l’alcaldessa.

Tren ‘sabadellenquitzat’

Amb motiu dels 100 anys del tren elèctric, FGC ha estrenat un tren logotipat amb elements de Sabadell, com l’estadi de la Nova Creu Alta, la Pista Coberta d’Atletisme i Fira Sabadell. També, en el marc de la Capital de la Cultura Catalana 2024, s’han incorporat elements com el Museu de Paleontologia Miquel Crusafont, l’òpera i la Faràndula.

La intenció de l’Ajuntament és visibilitzar la ciutat en altres punts de la línia. Segons el regidor responsable de Promoció de Ciutat i Turisme, Lluís Matas, l’acció servirà per “obrir Sabadell al món”.

La línia S2: freqüències de 5 minuts a l’estiu

FGC manté els terminis per posar en marxa 15 nous trens a les línies S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) que permetran augmentar la freqüència de trens a partir de l’estiu. En hora punta, hi haurà un servei cada cinc minuts, segons la companyia.

“Podrem anar a l’estació sense mirar els horaris”, ha destacat la presidenta d’FGC, Marta Subirà, que ha assegurat que el foment del transport públic és una eina per millorar el medi ambient. “Amb l’augment de freqüències, volem passar de 80 milions a 110 milions de desplaçaments a l’any a les línies d’FGC del Vallès”.