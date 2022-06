El president del Centre d’Esports, Esteve Calzada, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i optimisme de cara al futur. Després de reconèixer que “aquesta passada temporada no hem complert l’objectiu marcat”, ha avançat que s’està treballant en un Pla de cinc anys amb el grup inversor per consolidar el projecte del club de manera definitiva i també es vol involucrar en l’accionariat l’empresariat de la ciutat. D’altra banda, s’han marcat un temps prudencial per conèixer la quantitat de diners que podran disposar per la pròxima temporada, però ha assegurat que “el Sabadell tindrà un projecte competitiu, ambiciós i amb l’objectiu d’intentar pujar al futbol professional, perquè aquesta és l’única sortida”.

Balanç de la temporada 21/22

“Tot i que hem estat molt a prop i es va escapar al final, l’objectiu era el play-off i intentar pujar i no s’ha complert. Ha estat una temporada de muntanya russa, amb dues fases molt diferenciades. Amb l’etapa de 25 partits amb Pedro Munitis hauríem acabat tercers, però ens ha penalitzat el mal inici de lliga. Això demostrar la gran dificultat d’aquesta nova categoria. No puc saber al 100% perquè vam començar tan malament i perquè després ho van fer tan bé. L’última jornada de les dues darreres temporades han estat cruels per a nosaltres, encara més la de Miranda pel que va significar. Contra l’Algesires en cap moment vam tenir la sensació de poder guanyar”.

Cinc anys al club

“El 14 de juny del 2017 vam aterrar aquí sense conèixer ben bé on ens posàvem. Era un club en concurs de creditors i a punt de morir. Pel camí s’han quedat diversos clubs i nosaltres també vam patir moments de molta angoixa per poder pagar les nòmines. Ara, però, el club està totalment consolidat. Endreçat en l’àmbit institucional i societari, que va costar moltíssim, esportiu i econòmic. Quan vam arribar el deute era de més de 7 milions i ara tenim un deute controlat de 0,8 milions i estem complint el calendari de pagaments de manera escrupolosa”.

Creixement social

“Em sento especialment satisfet de la parcel·la social, amb la gran feina que s’ha fet i la gran resposta de l’afició. Els 10.000 espectadors de dissabte passat és com una culminació d’aquest creixement. En el nostre primer partit a casa érem 1.700 espectadors contra l’Elx. No només vull destacar l’assistència a l’Estadi sinó la consolació de les relacions del club amb clubs de la ciutat, institucions, entitats, empreses… Ara ens escolten i reben a tot arreu. A les xarxes socials hem passat de 80.000 a 200.000 seguidors i això també és mèrit de l’equip de Comunicació i màrqueting. Som un club en constant creixement social”.

Futur

“És el que tothom vol saber i la realitat és molt clara: no gastarem els diners que ara mateix no tenim assegurats. Això no vol dir que no estiguem treballant en diferents escenaris. És evident que el pressupost serà inferior al de la passada temporada, però puc assegurar és que el Sabadell tindrà un projecte esportiu competitiu i amb l’únic objectiu de fer el play-off i intentar pujar. Tenir més diners tampoc assegura res. Quan quedarà definit? No vull marcar una data, però serà al més aviat possible”.

Novetat: Pla de 5 anys

“Amb el grup inversor que es va incorporar vam signar un cicle de tres anys que ara s’acaba. La novetat és fer un nou Pla de cinc anys, establir un full de ruta més llarga per assegurar la posició del club amb la idea de pujar i consolidar tot el projecte al futbol professional. Estem treballant en aquest Pla i quan estigui lligat haurem fet un pas molt important. La segona novetat és que també volem incorporar inversors nous de la nostra ciutat. Fins ara no ha estat possible, però tenim previst fer una ronda amb empresaris per intentar cobrir un milió d’euros. És una inversió en el club de la ciutat que segur que tindrà molt més valor d’aquí a cinc anys. Necessitem energia nova i també seria interessant incorporar empresaris sabadellencs en el Consell d’Administració”.

Director esportiu i Miguel de Hita (renovat)

“No estem aturats en l’àmbit esportiu. És evident que ara no podem concretar cap contracte fins a conèixer el pressupost, però Bruno Batlle (director general) i Miguel de Hita (secretari tècnic) fa mesos que treballen en el seguiment de jugadors. De fet, ja hem comunicat a Miguel de Hita la nostra voluntat que continuï. Estem contents amb la seva feina. D’altra banda, tampoc oblidem la figura del director esportiu: tenim un perfil molt clar i diversos noms a la llista. Si algun encaixa, ho farem; si no és així, Miguel de Hita faria les dues funcions”.

Jugadors i Pedro Munitis

“Tenim 7 jugadors amb contracte i en alguns casos caldrà negociar. L’any passat, després del descens, vam fer contractes que han provocat una inflació important que el club no pot assumir. Por que marxin determinats futbolistes? Els hi hem dit als jugadors que si tenen alguna proposta, ens ho facin saber i parlaríem, però ara mateix hem d’esperar un temps. Amb Pedro Munitis hem quedat molt satisfets perquè va acceptar un repte monumental en una situació extremadament delicada. Li farem una proposta quan sapiguem amb quins jugadors podem comptar i el projecte estigui definit. Després ell també haurà de dir la seva. Ara mateix no m’atreveixo a dir si hi ha més possibilitats o menys que segueixi”.

Primera RFEF

“És millor que la Segona B, però continua sent una categoria ruïnosa. S’hauran de plantejar canvis, començant pel sistema de play-off que impedeix a les aficions gaudir dels seus equips. També s’haurà de parlar de la distribució dels grups. Amb el sistema de l’any passat, els quatre que han baixat de Segona A anirien al grup I. Això ens beneficiaria. Però penso que cal una nova fórmula”.

Conveni amb l’Ajuntament:

“El procés s’ha allargat, però amb bona voluntat per les dues parts. Estem molt a prop, només queden uns serrells i jo confio que no hi haurà problemes. També vull destacar les millores que s’han fet a la Nova Creu Alta, amb col·laboració amb l’Ajuntament, que ens permet tenir un Estadi adequat pel futbol professional”.

Continuïtat personal:

“El meu estat d’ànim és bo. Després de descansar una mica, penso que queda molt camí per recórrer i els mateixos inversors m’han demanat que estigui al capdavant. Com ja vaig comentar altres vegades, jo ja no estic en disposició d’invertir més diners, però puc aportar la meva energia i experiència. Tinc la confiança del grup inversor i això és el més important”.