“Les condicions de treball al Taulí són infrahumanes”

Més que una alegria, per un bon nombre de professionals de l’hospital Parc Taulí, l’obertura de l’edifici Ripoll és una angoixa. Els treballadors denuncien des de fa mesos que les condicions de treball no són les adequades, perquè els falten mans i espai per atendre la gran quantitat de persones que cada dia passen pel centre sanitari, amb especial problemàtica a l’àrea d’Urgències. La presidenta de l’Associació Professional d’Infermeres del Taulí (API), Montse García Zamora, explica que “estem molt contents amb què s’obri el nou edifici perquè estem molt necessitats de llits, però tenim un problema amb el nombre de professionals”. Infermera en actiu a la corporació sanitària, García assegura que la càrrega de feina és “brutal, sobretot a Urgències”, i qualifica les condicions de treball d’”infrahumanes”, “tercermundistes o pitjors”.

Ràtios per sobre el desitjat

Una companya seva, que prefereix mantenir-se en l’anonimat per por a represàlies, explica que “cadascuna de nosaltres porta tres o quatre pacients més dels que pertoquen”. És a dir, que en comptes de 13 hi ha dies que són 17, o 20. I això, coincideixen diferents infermeres, va en detriment de dues coses: la qualitat assistencial i el benestar dels treballadors.

La direcció del Taulí admet que està treballant per contractar unes 70 infermeres aquests mesos i que preveu compensar la manca de professionals passant contractes de temps parcial a jornada completa, però els treballadors avisen que això no serà suficient, perquè molts dels que ara han millorat el seu contracte, actualment ja feien més hores de les que tocaven. Un cas real és el d’aquesta infermera, que assegura que “tenia mitja jornada de matí a una planta, però sempre he estat de nit a jornada completa”.

Unes condicions laborals “pèssimes”, amb jornades llargues i perquè el dia abans et poden demanar per anar a treballar encara que tinguis festa, entre altres motius que dificulten la conciliació familiar, atendre “cada cop més pacients i més dependents” i tenir poc espai per encabir tots els pacients són els principals motius de la crítica que fan els professionals d’infermeria. Motius que han fet, segons els treballadors, que professionals marxin de la casa per esgotament o que hi hagi un absentisme “que preocupa moltíssim”. I, també, provoca que “gent que viu a dos minuts del Taulí no hi vulgui anar a treballar”.