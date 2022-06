Finalitza amb èxit el primer curs d’Educació Digital per a Sèniors

A la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB-Campus Sabadell, el passat dia 31 de maig es va fer l’entrega de diplomes que va donar per finalitzat el primer curs d’Educació Digital per a Sèniors, organitzat per l’Associació EUTIME i els Alumni UAB.

El 95% dels alumnes van assistir a totes les classes, que es feien totes les tardes dels dimarts i dijous del mes de maig. Tant EUTIME com Alumni UAB consideren que el curs ha estat un èxit i que són molt importants aquestes iniciatives per cobrir una necessitat per als sèniors, de cara a no quedar-se enrere davant el progrés tecnològic de la societat actual i en aquest aspecte la UAB ha estat una de les pioneres en la formació digital dels sèniors, des de la universitat.

L’últim dia es va entregar un qüestionari als participants per tenir en compte els seus suggeriments i necessitats en el pròxim curs que es preveu que es faci després de vacances. A la pregunta de si tornarien a inscriure’s a un nou curs, per unanimitat, van respondre que sí.