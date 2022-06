Fact-check: en quin punt estan les obres del Govern

Superat recentment els primers tres anys del mandat, el Govern afronta el seu darrer any abans de les eleccions amb el repte d’iniciar el màxim nombre d’obres possible. En aquest sentit, l’executiu local tira endavant projectes de ciutat, alguns propis i d’altres iniciats pel quadripartit. No obstant això, algunes obres van més lentes del previst; gran part, per la renúncia d’empreses constructores a executar-los. L’alcaldessa, Marta Farrés, admet aquests problemes, però subratlla que actualment s’estan fent obres per valor de 14 milions d’euros i s’estan tirant endavant la majoria de projectes.

Pavelló dels Merinals

8 milions d’euros

És el projecte amb el pressupost més alt d’aquest mandat. El passat 18 de maig el ple va adjudicar els treballs, que es dividits en dos lots després que en un primer moment es va descartar fer-ho tot en un. La construcció de l’estructura va per una banda i les instal·lacions, per una altra. Estarà ubicat en un solar entre els carrers de Malta i Hongria.

Passeig de la plaça Major

1,2 milions d’euros

Les obres del Passeig es troben en la segona fase, la de la part sud. La previsió és que a l’estiu ja estigui tot a punt perquè a l’octubre es pugui fer la plantació de l’arbrat i les zones verdes. Aquests dies s’estan preparant els parterres i des de fa dies la instal·lació de les fonts i la cortina d’aigua ja estan a punt.

Portal Sud

4,8 milions d’euros

L’entrada pel sud de Sabadell és provisional des de fa anys a l’espera que es construeixi el Portal Sud. El passat mes de març, l’obra va topar amb un nou retard després que l’empresa adjudicatària a fer-la va renunicar a executar els treballs per l’increment de preus. Això ha fet que el consistori estigui seguint el procés per adjudicar de nou les obres.

Parc de les Aigües

3,6 milions d’euros

Des dels anys de l’anterior govern quadripartit, s’està construint el parc de les Aigües a Can Llong. El quadripartit va fer les dues primeres fases del projecte, mentre que l’actual Govern ha iniciat la tercera i s’espera que les obres estiguin acabades el darrer trimestre d’aquest any. En total, s’hi hauran invertit uns 6 milions d’euros.

Jardí del Sud

1,8 milions d’euros

L’antic camp de futbol de Campoamor, al carrer dels Reis Catòlics, s’ha de reconvertir en un gran jardí amb abres, vegetació i espais d’estada. Però l’empresa que havia de fer els treballs ha renunicat a fer-ho per l’increment de preus dels materials. A mitjans de maig, l’Ajuntament va aprovar tornar a licitar el projecte.

Comissaria del nord

Sense pressupost

Un dels projectes estrella del programa electoral del PSC per aquest mandat era traslladar la comissaria de la Policia Municipal al nord de la ciutat. L’alcaldessa, Marta Farrés, va explicar que la proposta quedava descartada per aquest mandat l’impacte econòmic de la Covid. Però la idea no l’abandona, i s’han fet passos, com aprovar un pla especial urbanístic per poder construir la comissaria a la Plana del Pintor.

Parc del Nord

2,1 milions d’euros

La darrera fase d’obres del parc del Nord, que ara s’estan fent, permetrà acabar d’urbanitzar un espai que es va començar a transformar amb l’arribada dels FGC i la primera part de les obres amb l’anterior executiu municipal. La previsió és que els treballs acabin a finals d’any, i durant diversos mesos més es plantaran fins a 570 arbres nous.

Edifici de Jean Piaget

1,7 milions d’euros

La primera obra que es va veure aturada per la Covid va ser la de l’Oficina d’Entitats i Voluntariat, a la plaça de Jean Piaget. La constructora hi va renunicar per l’increment de preu dels materials i ara l’Ajuntament estudia si en canvia alguns per reduir el pressupost.

Gran Via

3 milions d’euros

La transformació de la Gran Via compta amb un pressupost global d’uns 3 milions d’euros. Inclouen la reforma dels carrers d’Antoni Forrellad i Alcalde Ribé, la supressió del pas soterrat del Taulí i l’ampliació del seu pas de vianants, la reforma de la placeta de Calassanç Duran i la cruïlla Rambla – Gran Via, entre altres.

Sallarès Deu

4,5 milions d’euros

Fa cinc mesos que està en licitació. I l’Ajuntament espe ra adjudicar les obres en una o dues setmanes. Permetran rehabilitar les naus més pròximes al carrer dels Cellers per construir l’Escola de Restauració.

Vapor Pissit

1 milió d’euros

Les obres del Vapor Pissit avancen al ritme previst, segons el consistori. Està previst que l’obra duri vuit mesos i, si es compleix el calendari, acabarà el mes d’octubre. El projecte preveu rehabilitar principalment la nau est i la petita que queda al fons del pati interior perquè tinguin el mateix aspecte que la que es troba a l’oest, rehabilitada anys enrere.

Castell de Can Feu

450.000 euros

La previsió municipal és fer una intervenció mínima per assegurar la teulada i l’estructura. El Govern assegura que està treballant en el projecte executiu.

Passeig sorgit del soterrament dels FGC

2,4 milions d’euros

Un cop s’ha repetit el procés de licitació, es preveu que en les pròxies setmanes es donarà a conèixer la nova empresa adjudicatària dels treballs, després que la primera convocatòria es va haver de repetir pel recurs d’un dels finalistes.

Carrer de la Indústria

743.000 euros

Ja només queda treure el plàstic dels nous bancs, retirar les tanques i obrir-lo. A les obres del carrer de la Indústria només els queden quatre detalls per estar acabades. A part de la plataforma única, l’altra gran novetat serà que en el tram fins al carrer de Sant Cristòfol només hi podran passar els veïns, no tots els vehicles que vulguin girar des de Sant Joan.

“Hem estat capaços de fer projectes i executar-los”

En aquests moments, a Sabadell s’estan executant 26 obres per valor de 14 milions d’euros en total. I, en els pròxims mesos, s’iniciaran 56 obres que ara estan en redacció final i tramitació per valor de 39 milions d’euros.

En els darrers dies s’ha estrenat el camí escolar de l’escola Pau Casals, queda molt poc per reobrir el carrer de la Indústria, s’estan acabant les obres d’unió de les places del Mestre Planas i Montserrat Roig i s’han refet les voreres i la calçada de diversos carrers del Centre, la Creu de Barberà i la plaça d’Espanya.

A curt termini també començarà la reforma dels carrers de Goya i del Caucas i acaba de començar la del carrer de la Concha Espina, entre altres, com la millora de 152 àrees de jocs infantils amb una inversió d’1,6 milions d’euros. Aquesta és la situació que defineix l’Ajuntament de Sabadell sobre l’estat de les obres que s’estan fent a la ciutat.

L’alcaldessa, Marta Farrés, subratlla que aquestes dades posen sobre la taula que com a Govern “hem estat capaços de fer projectes i executar-los”. Perquè “iniciem i finalitzem”, remarca l’alcaldessa. Farrés recorda que aquest mandat el consistori ha hagut de fer front a la inesperada pandèmia de Covid-19 i l’augment dels preus dels materials [d’un 20% en diversos casos] i apunta que, tot i això, s’estan desencallant els projectes.

La sabadellenca afegeix igualment que els ajuntaments com el de Sabadell es troben en un problema amb el sistema de contractació i adjudicació, “que imposa el compliment d’un procediment administratiu que no respon a les necessitats del moment”.