Quart Cinturó, 30 anys: una gran victòria

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Aquests dies celebrem el 30è aniversari de la lluita contra el Quart Cinturó. I encara no s’ha fet, una gran victòria. Hi ha hagut moments clau en què l’oposició ecologista ha impedit tirar endavant aquesta destrossa del Vallès. Els polítics del govern central s’han acollonit. Devien pensar: després de gastar-nos molts diners, a més s’emprenyen. Des del 1992 les contínues mobilitzacions han aconseguit que no es faci una obra del tot innecessària.

Hi ha molta gent que es declara com a ecologista, però està a favor del Quart Cinturó, de les centrals nuclears, de l’ampliació de l’aeroport, és a dir, de totes aquelles coses emblemàtiques que provoquen el canvi climàtic. En el fons, prefereixen uns teòrics avantatges creats a partir de supersticions –no d’evidències científiques– que no de la salut i la vida dels seus fills i nets. Molt bonic.

També és veritat que ha ajudat la incompetència del govern espanyol –quan no la mala fe– de prometre inversions que a l’hora de la veritat no es fan mai. Del tros de Terrassa al Baix Llobregat encara falten molts quilòmetres i això que allà no hi ha impugnació. I passen els anys.

No entenc la mania dels poders de fer obres i obres sense sentit. Sort que tenim el parc natural de Sant Llorenç, perquè si no, tindríem un projecte de fer el Cinquè Cinturó per dalt la Mola, a 1.100 metres d’altitud. Tampoc entenc per què hi ha gent que està en contra del Quart Cinturó però a favor de fer la ronda Nord que destrossaria igualment el Torrent de Colobrers i tota aquella zona.

M’imagino que d’aquí a uns anys, potser en són molt pocs, en què la gent treballant des de casa veu com les autopistes es buiden perquè ja no s’han de traslladar fins a la feina. Es generarà un gran debat sobre què fer amb totes aquestes andròmines inservibles. I una nena preguntarà als seus pares: per què vau omplir de ciment tot el Vallès destrossant la nostra salut?” I per què ens deixeu una herència tan galdosa? I per què ara nosaltres hem de pagar per desfer-nos dels residus de les centrals nuclears? Ens teniu mania? Per què odieu els fills, nets i besnets? Què us hem fet?

Ser ecologista no és com ser catòlic, fas males accions i vas a confessar-te i ja està. Quan dius que vols el Quart Cinturó, no pots anar després a Maties Serracant o a Manel Cunill i confessar-te, bé, ho pots fer, però al Maties o al Manel ningú els ha investit per absoldre’t. Es veu que Henry David Thoreau no va enviar ningú a la terra sabadellenca. És el problema de ser laic. Perquè connectar Castellar a l’autopista i tancar la Gran Via… per a això no hi ha diners? En aquest projecte hi estem tots d’acord. Potser per això no es fa? Misteris arcans.