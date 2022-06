Èxit de participació a ‘La Jerito’ de ciclisme amateur entre Sabadell i La Molina

Aquest passat cap de setmana s’ha celebrat la desena edició de La Jerito, una cursa ciclista no competitiva, que ha portat a un total de 40 ciclistes aficionats a pedalar entre Sabadell i La Molina per tornar després als seus municipis de residència, com Manlleu, Barcelona o Manresa entre altres. Han fet una ruta exigent de 158 quilòmetres i 3.300 metres de desnivell. Cal destacar la participació sabadellenca del veterà ciclista Miquel Romero, de 89 anys, o Sandra Santanyes, quinze vegadas campiona estatal de biketrial.

La Jerito va néixer el 2012 de la mà del sabadellenc Jero Ferruz com un repte personal, acompanyat de dos amics. “Em vaig prometre que mentre tingui salut, vull fer Sabadell-La Molina-Sabadell perquè em fa feliç i és la meva manera d’aportar una acció de valor a la societat”, destaca. En aquesta dècada, Ferruz s’hi ha trobat en fer la ruta sol en dues ocasions. El 2017 hi va participar amb el coorganitzador de l’esdeveniment, el sabadellenc Joan Codina, qui assegura que és “una prova exigent, especialment a la zona de La Creueta, abans d’arribar a La Molina, ja que hi ha prop de 25 km seguits de pujada”.

En augment

En els darrers anys, la participació ha anat en augment. El 2019 ja es van inscriure sis persones. I el 2020, “després del tancament obligat per la pandèmia i de fer servir molt el rodillo, tots els ciclistes teníem tantes ganes de respirar i de sortir a la carretera, que es van inscriure 15 persones”, destaquen Ferruz i Codina. Ambdós valoren “l’autenticitat” de La Jerito, sobretot perquè és “una trobada no competitiva de persones que s’estimen el ciclisme. Estem molt contents de l’elevada participació, i sobretot, per la incorporació de quatre dones molt potents”, asseguren els organitzadors. Han comptat amb un staff d’assistència, amb dues furgonetes de suport.

El dissabte es van aturar a esmorzar a Avinyó (Bages) i el cuiner del restaurant 23 del carrer Sant Pere, Jordi Ferruz -que també hi corre-, va organitzar el càtering per dinar. Per tal de celebrar la desena convocatòria, es van dissenyar mallots i una ampolla d’aigua, en color platejat amb el logo de La Jerito i el lema “A perfect maillot to turn from epic into legendary“ (Un mallot perfecte per passar d’èpic a llegendari). Van participar ciclistes de Sabadell, Terrassa, Castellar del Vallès (entre altres municipis vallesans), a més del Bages i Barcelonès, principalment. Van passar la nit en un hotel de La Molina i la majoria va tornar en bicicleta, tot i que un petit grup va decidir fer-ho en tren, com en la primera edició de 2012.