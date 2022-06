Manuel Bustos, entre els col·laboradors de Villarejo

Manuel Bustos va col·laborar com informador de l’excomissari José Manuel Villarejo per investigar presumptes draps bruts d’Esquerra Republicana de Catalunya, segons apunta el diari El Món. Els fets van tenir lloc el 2014, per tant, Bustos ja no era alcalde de Sabadell, ja que havia dimitit dos anys abans arran dels escàndols de corrupció que l’envoltaven.

El sabadellenc es va reunir amb Villarejo, que investigava la formació republicana per ordres de la número 2 del Partit Popular i més tard ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal. L’objectiu de l’excomissari era trobar informació dubtosa sobre líders d’ERC per fabricar proves per a investigacions policials i judicials.

Segons El Món, l’exalcalde de Sabadell va tenir “tota la disponibilitat” per col·laborar amb Villarejo. De fet, li va aportar informació d’ERC i també de Convergència i Unió (CiU). Carme Forcadell i les finques d’Esquerra, presumptament valorades en 17 milions d’euros, són dos dels temes de conversa.