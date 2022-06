Incertesa entre els autònoms a Sabadell

El govern espanyol ha presentat una nova proposta de cotitzacions per als autònoms de 13 trams amb un mínim de 250 euros i un màxim de 550 que s’aplicaria entre el 2023 i el 2025. D’aquesta manera, l’executiu renuncia a negociar la reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a 10 anys vista i proposa un canvi a mitjà termini.

L’últim document que s’ha facilitat als negociadors detalla que la quota més baixa estarà reservada pels autònoms amb un rendiment net de menys de 670 euros. Ara, la quota més reduïda que poden pagar és de 294 euros si són individuals i de 377,8 si són societaris. Aquesta possible reforma del sistema de cotitzacions dels empleats per compte propi afecta de forma directa a Sabadell. La ciutat té 13.178 autònoms (la darrera xifra actualitzada, referent al primer trimestre de 2022), que són el 15% del total de persones ocupades. De fet, Sabadell s’ha convertit en la segona ciutat catalana amb més empleats per compte propi en nombres absoluts, només superada per Barcelona.

Un de cada set treballadors són autònoms

És més, per cada 100 habitants de Sabadell ocupats, quinze són treballadors autònoms. Cosa que és el mateix, la ciutat compta amb un empleat per compte propi per cada set persones que tenen feina en el mercat laboral. Això sí, respecte el desembre de 2021 el nombre total d’autònoms s’ha vist reduït en 101 persones.

El D.S. parlat amb quatre treballadors autònoms de diferents sectors econòmics de la ciutat. Ells són Rosalia Montenegro, Marc Gilberte, Martí Saiz i Olga Pérez. Tots quatre afronten amb incertesa la nova proposta de cotitzacions presentada pel govern espanyol, tot i que creuen que és necessari una reforma del RETA. De fet, consideren que el sistema actual és injust i que suposa una trava per a la gran majoria de treballadors autònoms, que acaben pagant una quantitat més elevada que la que haurien d’abonar.

A més, asseguren que la pujada generalitzada de preus també els ha afectat i reclamen a les administracions que busquin una solució a aquesta problemàtica. “Haver de pagar la quota dels autònoms i, a més, fer front a l’elevat cost de l’energia és molt difícil. Els autònoms estem desemparats”, apunta un d’ells.

Un altre aspecte important que encara no ha contemplat el govern espanyol són les prestacions que rebran els autònoms per cotitzar a la Seguretat Social. En la nova proposta no s’especifica com funcionarà el subsidi d’atur, de jubilació o d’incapacitat temporal.

“Els autònoms són bàsics”

El vicepresident d’Autònoms Pimec, Xavier Pujol, considera positiva la nova proposta sobre la cotització d’autònoms del govern espanyol, tot i que també hi veu algunes mancances. “És just que les quotes mensuals estiguin establertes en funció dels ingressos. Així i tot, dels 13 trams que hi ha, en tres d’ells els autònoms cobren per sota del salari mínim. Més de la meitat dels treballadors per compte propi es troben dins d’aquests trams”, apunta.

Pujol creu, a més, que els autònoms tenen dret a millors prestacions d’atur, jubilació o incapacitat temporal, entre d’altres. “Massa cops no tenim en compte què rep un autònom per la cotització que fa i és molt important”, assenyala.

Xavier Pujol afegeix que calen polítiques actives de formació per fer que els autònoms puguin facturar més. “Són un col·lectiu bàsic en el mercat i no s’han de deixar de banda”, reivindica.

Delcaracions d’autònoms sabadellencs

Rosalia Montenegro, formadora i consultora social

La sabadellenca Rosalia Montenegro és autònoma individual i treballa com a consultora i formadora social. Ella es mostra preocupada per com acabarà finalment la reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). “Les persones autònomes cada dia estem treballant per aixecar els nostres negocis, però som els grans oblidats. Només se’n recorden de nosaltres quan hem de pagar impostos”, assevera.

Pel que fa a la proposta del govern espanyol, Montenegro està a favor que qui cobri menys pagui menys quantitat de quota. Tanmateix, no entén que, per exemple, en el primer tram de rendiment una persona hagi de pagar 281 euros, tot i cobrar menys de 640 euros. “Això és el que entenem per justícia social?”, exclama. La sabadellenca afegeix que l’administració hauria de dotar els autònoms “d’elements bàsics” per afavorir el creixement dels seus ingressos. “Calen bonificacions durant els primers anys d’activitat”, reflexiona.

Marc Gilberte, dissenyador industrial i dirigent del ‘coworking’ Happy Works

Marc Gilberte és autònom societari, tot i que també havia sigut autònom individual fa uns anys. El sabadellenc dirigeix el coworking Happy Works, situat a la ronda de Zamenhof, i també treballa com a director d’art de Nansa Digital. Quant a la nova proposta de RETA, Gilberte no entén que se’ls obligui a estar en un tram de rendiment concret, encara que admet que es tracta d’un millor sistema que l’actual.

Això sí, desapareix la tarifa plana, un aspecte que també el preocupa, ja que creu que l’emprenedoria anirà a menys. “A l’inici molts autònoms necessiten una tarifa plana, perquè encara no facturen. Més tard, sí que és comprensible que els qui cobrin més paguin més quota”, opina. D’altra banda, i sense relació amb el RETA, Gilberte alerta que també cal buscar una solució la pujada general de preus. “Els autònoms ens hem vist molt afectats per la inflació, que segueix pujant. Això provoca que no ens surtin els números. Cal buscar una solució ràpida al problema, perquè hi ha treballadors amb l’aigua al coll”, remarca.

Martí Saiz, il·lustrador i director d’art. Propietari de Cèl·lula Acció Creativa

Per la seva banda, Martí Saiz, director d’art i fundador de l’estudi Cèl·lula d’Acció Creativa, prefereix no mullar-se en la proposta de cotitzacions de l’executiu espanyol, ja que considera que és molt difícil teixir un sistema 100% just amb els treballadors per compte propi. Així i tot, Saiz explica que està d’acord que les quotes mensuals estiguin fixades en funció dels ingressos. “No voldria estar a la pell de qui organitza el sistema”, reconeix.

A banda, el sabadellenc opina que el que cal millorar són les prestacions i, en especial, la de l’atur i la de la jubilació. “És injust que els avis que han generat més llocs de treball, siguin els que menys cobren”, lamenta. En aquest sentit, Sainz reivindica que els autònoms societaris, com és el seu cas, són generadors de llocs de treball i “motors econòmics” del país. “Hauríem d’organitzar-nos conjuntament, ja que sols no tenim prou força. Encoratjo a tots els autònoms a associar-se a entitats transversals per defensar els seus drets”, incentiva el sabadellenc.

Olga Pérez, dissenyadora i analista de màrqueting. Fundadora de Basicmatica

Olga Pérez és dissenyadora i responsable de màrqueting de Basicmatica, empresa que va fundar com a autònoma societària. La sabadellenca es mostra molt bel·ligerant i qualifica de “presa de pèl” la nova proposta de reforma del RETA. “En el cas dels autònoms societaris, a banda de pagar una quota més alta sense cap motiu, també disposem d’una nòmina, que com qualsevol nòmina té la seva cotització a la Seguretat Social. Trobo que és molt injust, perquè hem de pagar el doble d’impostos”, indica contrariada.

De fet, Pérez apunta, com Martí Saiz, que el col·lectiu de persones que emprenen i munten el seu propi negoci hauria d’estar més ben valorat. “Des que tinc consciència es tracta d’un col·lectiu abandonat. Els autònoms tenim moltes obligacions i pocs drets. Només servim perquè les administracions recaptin impostos. Llavors diuen que es vol lluitar contra el treball en negre, però només fan que impulsar-lo”, exposa.

