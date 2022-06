La llum de la plaça del Mercat

Durant la primera meitat del s. XX, el centre de Sabadell va créixer amb la construcció de dos edificis importants: l’Escola Industrial d’Arts i Oficis (Jeroni Martorell, 1911) i el Mercat Central (Josep Renom, 1930). Això va començar a configurar el que actualment és la plaça del Mercat, de nou al seu lloc després del trasllat temporal al passeig de la Plaça Major.

Una plaça amb encant, com mostra aquesta imatge de Juan Batalla Bley, per la centralitat que ocupa el mercat en actiu, amb les parades que el rodegen sovint, tant de menjar com de roba o productes d’antiquari, combinat amb les botigues, bars i restaurants que la rodegen. I, al fons, l’antiga Escola Industrial d’Arts i Oficis que ara és la seu de l’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.

Com mostra la fotografia, la majestuositat dels dos edificis, tant per la façana com per les entrades i la torre de l’Espai Cultura, es veu realçada per la verdor dels arbres en aquest moment primaveral i la llum que hi podem trobar en els diferents moments del dia.