Antoni Cañete (Pimec): “Sabadell ha de recuperar la indústria perduda”

Un any després de l’inici del seu mandat, el president de Pimec, Antoni Cañete, està fent una ruta per diferents punts del territori català amb l’objectiu de compartir les inquietuds i les necessitats de les pimes i les persones autònomes.

Aquesta setmana ha visitat Sabadell i ha atès al D.S. en exclusiva. Cañete considera que la ciutat ha de recuperar empreses industrials per tornar a ser un municipi competitiu que creï llocs de treball qualificats.

Quina és la salut de les pimes ara mateix?

Parlar genèricament de les pimes és complicat, ja que cada sector és diferent. Les pimes industrials, per exemple, estan en un moment difícil, pel fet que s’han vist afectades per factors externs, com la pujada de costos energètics, que fan que perdin marge. En canvi, el sector de serveis ha recuperat la demanda prepandèmica, però té dificultats per trobar professionals. De fet, aquest és un problema genèric a totes les pimes.

Com es pot solucionar aquesta manca de mà d’obra?

La necessitat de professionals amb titulacions de nivell mitjà ha augmentat molt. El problema és que tenim un sistema de formació d’oferta i hauria de ser de demanda, és a dir, haurien de ser les empreses qui diguin quins són els perfils que els fan falta i, després, cal ajustar l’oferta en funció d’això. També hi ha un dilema amb l’orientació laboral: els joves volen estudiar carreres que no tenen sortides.

De quina manera afecta la inflació a les empreses? I què passa amb els salaris?

Té un impacte que no és menor. La conseqüència de la inflació és que les empreses estan perdent marges, ja que no poden traslladar l’augment de costos al preu final del producte. Pel que fa als salaris, no és que vulguem que no es pugin, sinó que creiem moltes empreses no hi poden fer front. I si tanquen empreses, després no tenim qui pagui els impostos i qui generi llocs de treball. En definitiva, l’augment del salari ha d’anar indexat a la productivitat.

Centrant-nos ara en Sabadell, la ciutat havia sigut una eminentment industrial. Cap on es pot orientar actualment?

Sabadell ha de reindustrialitzar-se, ja que la indústria suposa riquesa i millors condicions salarials. És veritat que Sabadell i el Vallès han patit una pèrdua important d’empreses d’aquest sector i el que més ens preocupa és que el pes de la indústria és cada cop més baix. Des de Pimec reivindiquem que cal un pla perquè la ciutat recuperi empreses industrials i torni a ser un referent en aquest sector a Catalunya.

Sabadell ha perdut 325 empreses des de l’arribada de la Covid. Quina explicació hi ha?

La pandèmia ha fet que moltes empreses que eren inviables o poc competitives acabin tancant. Que hi hagi menys empreses no vol dir necessàriament que hi hagi menys riquesa, perquè cal tenir en compte les fusions i adquisicions. De fet, com més dimensió tinguin les companyies, millor. També cal posar en context que Sabadell és una de les ciutats amb millor percentatge d’atur (11,9%), tot i que hauria de ser més baix tenint en compte la demanda d’ocupació que hi ha al mercat.

L’atur estructural, però, es manté.

Sí, malauradament. L’única manera per reduir l’atur estructural és mitjançant polítiques actives d’inserció, perquè només amb polítiques socials atrofiem l’economia. Les persones que fa temps que no troben feina han de formar-se en allò que demanden les empreses.

Canviant de tema, quina és la vostra posició amb la reforma laboral?

Una reforma pactada dins del diàleg social l’hem d’avaluar com a molt positiva. Això sí, és una anomalia que en aquest diàleg la pime no hi hagi estat representada. Dit això, la reforma laboral provoca que hi hagi més contractació indefinida, tot i que no sabem quants contractes s’han deixat de fer per l’obligatorietat que hagin de ser indefinits. A Pimec estem a favor que hi hagi un mercat estable, però no rígid. Proposem un mercat laboral basat en la flexiseguretat en què se satisfacin les demandes de les empreses i els treballadors tinguin garanties d’aconseguir feina.

I què passa amb els autònoms? Encara hi ha incertesa sobre com quedarà el RETA.

Des de Pimec pensem que és just que els autònoms han de pagar en funció del seu benefici net. Els que menys guanyen, han de pagar menys, és lògic. Si fem que l’autònom petit pagui poc, podrà créixer i acabarà pagant més impostos, la qual cosa beneficia a l’Estat. Cal pensar en petit per després fer-ho en gran.

Amb tot això, quin paper té Pimec?

Pimec defensa els interessos de les pimes i autònoms. Es tracta de la patronal més important del sud d’Europa i tenim un pressupost de 19,5 milions anuals. La força de Pimec és la presència que té al territori. A més, la patronal basa totes les seves argumentacions amb dades, un aspecte bàsic per entendre el món on vivim.