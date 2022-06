Pimec reivindica el paper de les pimes en un acte davant més de 300 empresaris a Sabadell

Pimec va celebrar aquest dijous un acte multitudinari a Sabadell, en què van assistir més de 300 empresaris de la comarca, per reivindicar el paper de les pimes en l’economia del país. Sota el lema Reactivem-nos, l’esdeveniment va comptar amb la ponència del president de la patronal, Antoni Cañete, qui va parlar sobre diferents temes d’actualitat que preocupen als empresaris del territori. L’energia, la reforma laboral, la formació i els canvis en el món van ser-ne els principals. De fet, els temes els van elegir els mateixos assistents a l’esdeveniment a través del seu mòbil.

A més, Cañete va compartir les inquietuds i les necessitats de les pimes i les persones autònomes, així com va definir les prioritats de la patronal per als pròxims anys. La més important: guanyar pes en el taulell estatal, on segons el president de Pimec, la pime no està representada. “El 99,8% d’empreses són pimes i generen el 75% de llocs de treball, a més de suposar el 60% del PIB. Les pimes són el motor de l’economia i, per tant, han de tenir veu pròpia. Han d’estar al pont de comandament”, va reivindicar Cañete.

D’altra banda, l’empresari també va proposar algunes claus per superar la crisi i propiciar el creixement empresarial del territori. “Els empresaris han d’ocupar el seu espai, perquè si no, ja ho farà algú altre per ells. Tanmateix, han de ser les administracions les qui pensin en petit per després pensar en gran. Les empreses generen riquesa i llocs de treball. Per tant, se les ha de cuidar”, va apuntar.

Canvi a la presidència de Pimec Vallès Occidental

Al final de l’acte, Josep Maria Catalán va anunciar que deixa la presidència de Pimec Vallès Occidental per motius personals després de cinc anys en el càrrec. El fins ara vicepresident de l’entitat al territori, Xavier Pujol, n’és el seu substitut. Catalán va rebre al final de l’esdeveniment una placa commemorativa que el distingeix com a soci d’honor de la patronal per la seva tasca al capdavant de Pimec Vallès Occidental.

“Aquest reconeixement que rebo jo també és per tot l’equip que m’ha acompanyat durant la meva presidència. Us convido a tots a continuar lluitant i defensant la pime catalana”, va afirmar visiblement emocionat Josep Maria Catalán.