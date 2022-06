Medievàlia celebra la seva 25a edició

El xoc de les espases se sent de lluny. Els caballers de les famílies Requesens i Togores lluiten per l’hegemonia de Sabadell en un combat a mort. Arreu de la plaça desenes de curiosos observen l’escena. Al seu voltant un mercat ple de vida, amb l’olor del pà i la carn coent-se a brases i forns, ens transporta a l’època medieval. Per fer aquest viatge espacial no cal cap màquina del temps, simplement hem de desplaçar-nos al voltant del Mercat Central per viure la 25a edició de Medievàlia.

De bon matí les autoritats del regne han inaugurat la fira amb l’encesa d’una torxa. Un cop complert el protocol la xerinola i desgavell, propis de l’època, s’han apoderat dels carrers que envolten el Mercat. Així doncs, els sabadellencs han pogut gaudir de paradetes i un entorn plenament medievals. Arreu de l’espai s’ha pogut veure el treball de diferents oficis a través dels seus gremis. El dels paraires ha estat el principal protagonista, ja que ha mostrat el procés complet des de la llana al producte tèxtil final, també han fet acte de presència el gremi dels ferrers i dels fusters.

Pel que fa a aquests últims, s’ha pogut observar una parada de fusteria tradicional a l’estil de l’època. Parlem d’El Druida i el seu artesà, Marcos. Ell ha vingut de Tarragona i ha reivindicat la seva voluntat de recuperar l’ofici:” Estic intentant recuperar-ho tal com es feia al medievo, utilitzo dos torns un de ballesta que era el més comú i un de polea i amb ells faig diferents peces com copes”. Treballar la fusta com abans és tot un art i requereix d’un procés llarg, “tot depèn de la fusta i la complexitat de la peça, les copes costen molt perquè cal buidar-les”, ha assegurat Marcos, qui a més ha afegit que, “jo cobro per fer la representació de l’ofici, m’agradaria recuperar-lo, però actualment amb tot el procés mecànic és impossible viure d’això”.

A Medievàlia hi ha artesans de tota mena. Un dels múltiples exemples que s’han pogut observar és el de la paradeta Karai, regentada per Pep Llamas. “Som artesans com a l’època medieval i treballem manualment amb una màquina de vogir, tenyim, pintem, fem ganxetes de bruc i les decorem”, ha explicat Llamas.

Un dels altres reclams han estat els combats. Més enllà de la recreació històrica, representada per professionals, s’ha pogut trobar un espai de pràctica pel públic més casual. Parlem del Taller de softcombat, organitzat per l’Associació Softcombat Barcelona Events. “Organitzem combats amb espases de goma espuma acolxades, deixem espases per lluitar, en fem i en tenim d’altres a la venda”, ha comentat Carlos Camarassa.

Èxit d’assistència

Malgrat la intensa calor d’aquests dies, tot l’entorn del Mercat s’ha omplert de sabadellencs amb ganes de viure el furor medieval. Des de l’organització una de les vocals, Raquel, ha fet la valoració de l’acte: “Estàvem una mica reticents, però la gent ha respost molt favorablement, el públic tenia moltes ganes de Medievàlia“. Enguany s’ha volgut millorar l’essència de la fira, “el que intentem és fer un salt qualitatiu des de la vessant lúdica i històrica per ser fidels a la nostra història i orígens de la ciutat”, ha asseverat Raquel. “Hi ha malabars pels nens, jocs de fusta o recreacions. Sempre hi ha petits espais i moments per gaudir de la festa”.

L’edició d’enguany ha suposat la 25a i ha complert els objectius culturals i lúdics que es pretenia des de l’organizació. Amb la fira, la ciutat i els sabadellencs s’han pogut transportar plenament a l’època medieval.

Galeria