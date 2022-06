El teu defensor: “Alguns cotxes hi circulen massa ràpid”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Al carrer de Clemència Isaura, proper a l’escola Sant Francesc d’Assís (Creu de Barberà) “els cotxes passen molt ràpid”. Així ho asseguren dos veïns de Sabadell, el José María i el Yeray, que destaquen que “cada dia creuen al col·legi moltíssims nens i no està ni pintat el terra perquè els cotxes passin a velocitat reduïda”. El Diari s’ha apropat a comprovar-ho i, efectivament, hi ha alguns vehicles que sobrepassen clarament la velocitat màxima. I preocupa als pares dels petits: “Malgrat que és un carrer estret, els cotxes passen molt ràpid. I és un perill pels nens, sobretot a les hores d’entrada i sortida de l’escola”, exposa. Demanen alguna actuació com ara senyalitzar el terra, instal·lar uns ressalts…

Es revisarà la senyalització existent

El Diari de Sabadell ha contactat amb l’Ajuntament per traslladar-li la petició del José María i el Yeray. En aquest sentit, fonts municipals admeten que no han detectat aquesta problemàtica en velocitat a aquest tram del carrer de Clemència Isaura. Així i tot, han recollit la petició dels sabadellencs. Això sí, han detectat que “només hi ha senyalització vertical” i s’han compromès a revisar la senyalització existent “per garantir la seguretat dels escolars i les famílies que hi creuen cada dia”, apunten les mateixes fonts. En aquesta mateixa secció, fonts de l’Ajuntament explicaven en un cas similar que “s’estudien periòdicament tots els entorns sensibles com són les entrades o sortides de les escoles per tal de poder fer-los més segurs”.

De fet, l’Ajuntament ha previst algunes millores al voltant dels centres educatius de la ciutat per brindar major seguretat a infants, tant d’escoles bressol com d’escoles i instituts. I ha previst obres a tots els barris de la ciutat a partir del segon semestre del 2022 per ampliar voreres, elements per reduir la velocitat dels vehicles, noves senyalitzacions… Així i tot, al Diari rebem habitualment queixes sobre les altes velocitats als entorns escolars. Si també heu detectat aquest problema a altres punts, ens podeu fer arribar les vostres peticions al nostre correu electrònic (mordonez@diaridesabadell.com).