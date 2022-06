Sabadell En Comú Podem confirma Joan Mena com a alcaldable

Sabadell En Comú Podem posa totes les seves esperances en Joan Mena per tornar al ple. El partit, que va perdre els seus 4 regidors amb Unitat pel Canvi a les darreres municipals del 2019, confia en qui ja va ser regidor a la ciutat durant els mandats del 2007-2011 i 2011-2015 amb ICV-EUiA. Per oficialitzar la seva tria com a alcaldable els comuns han organitzat aquest diumenge un acte a l’amfiteatre de l’Espai Cultura.

Durant els parlaments, Mena ha reivindicat defensar les classes populars de la ciutat, la immersió linguística i l’ecosistema: “Defensem el Sabadell que té el riu com a pulmó verd, no una piscina de surf. El que aposta pel Rodalies i no el Quart Cinturó. Nosaltres aturarem el Quart Cinturó des de Sabadell”. Mena també s’ha mostat il·lusionat per tornar a la ciutat: “Em sento com quan vaig començar de professor, amb ganes de fer les coses amb il·lusió, responsabilitat i tranquilitat de fer el que més m’apassiona”.

Suport dels comuns

La presentación de Mena ha comptat amb diferents càrrecs del partit que han volgut mostrar el seu suport el candidat. A l’escenari hi ha intervingut Jéssia Albiach, la líder catalana d’En Comú Podem, Ángela Rodríguez, secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la violència de gènere , i els alcaldes de Montornès, José Antonio Montero, i Montcada, Laura Campos.

Durant les seves intervencions els membres dels comuns han destacat perquè creuen que Mena és el millor candidat possible, així ho ha fet Albiach: “El Joan ha décidit fer un pas endavant amb valentia, ell és una gran persona i professional i estic segura que el millor alcalde per Sabadell”. La líder dels comuns també ha aprofitat la seva intervenció per carregar contra la Generalitat i el PSC “Nosaltres no som els del no a tot, però tampoc els del xec en blanc com sí que ho és el PSC, qui últimament s’està convertint en la crossa del Govern”.

L’esdeveniment ha comptat amb la presència d’unes dues-centes persones i ha desvelat el lema de Mena per la campanya, “Sabadell ets tu“. Al crit d’alcalde alcalde ha quedat clar que el candidat compta amb el ple suport dels seus en aquest repte per tornar a entrar al consistori.