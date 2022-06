Les exportacions passen a ser el 70% de la facturació anual de GMS Sistemas

Les exportacions de l’empresa GMS Sistemas han passat de ser el 40% de la facturació anual el 2019 a arribar al 70% el 2021. Aquest creixement de les vendes internacionals ha permès a la companyia sabadellenca recuperar pistonada després de dos anys complicats pels efectes de la pandèmia. França, Canadà, Argentina, Hongria i Polònia són els principals mercats on opera GMS Sistemas. La intenció per a aquest any és continuar amb l’expansió a altres països d’Europa i Amèrica.

GMS Sistemas, pime que pertany a PMZ Group, desenvolupa solucions flexibles per a l’orientació i posicionament de peces, envasos i ampolles per a diferents sectors. De fet, l’empresa sabadellenca s’ha convertit en la líder en sistemes d’alimentació al sector farmacèutic i cosmètic, gràcies sobretot a les noves solucions ideades pel departament d’R+D i que estan basades en intel·ligència artificial. “L’R+D és el que ens diferencia de la competència. Sempre anem un pas endavant i fem els deures els primers”, apunta el director general de PMZ Group, Xavier Sánchez.

Efectes de la pandèmia

Dit això, malgrat que GMS Sistemas es troba en dinàmica de creixement, encara no ha recuperat el nivell de vendes d’abans de la pandèmia. El 2019 va facturar 4 milions d’euros, però el 2021 no va arribar per poc a aquesta xifra. La previsió de la companyia per al 2022, això sí, és assolir ja la xifra del 2019. No obstant això, Xavier Sánchez assenyala que les grans expectatives estan posades en el 2023. “Creiem que serà l’any d’acceleració de mercats. Per tant, podrem créixer més de pressa. Així i tot, ens hem de quedar que ja hem aconseguit fidelitzar molts clients”, considera el director general de la companyia.

De fet, el 2023 hi ha un al·licient a tenir en compte: les fires internacionals en el sector en què opera GMS Sistemas, que des del 2020 que no se celebren. “Anirem a fires d’Alemanya i de Chicago. L’objectiu és aconseguir més clients i tenir nous col·laboradors estratègics”, explica Xavier Sánchez.

L’empresa, que compta amb 18 treballadors, encara el futur amb optimisme: “Tenim previst continuar desenvolupant solucions personalitzades a les necessitats de cada client. A més, volem expandir-nos a més països i, per tant, tenir cada cop més presència internacional. La pandèmia va ser un cop dur, però segur que ben aviat el nostre sector recuperarà la pistonada que tenia abans”, remarca Sánchez.