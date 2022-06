La Joventut Atlètica Sabadell celebra un Centenari de pel·lícula

Els Cinemes Imperial s’ha convertit en l’escenari ideal per celebrar l’acte commemoratiu del Centenari de la Joventut Atlètica Sabadell. Amb més de 250 persones a la sala, entre socis, atletes, directius i autoritats, és com si es projectés la pel·lícula dels cent anys de vida de l’entitat amb un actor principal: el Josep Molins.

L’actual president és l’essència de la J.A. Sabadell. Fill d’un dels fundadors, ha fet tots els papers de l’auca al club i mereixia un reconeixement d’altura, com el que ha tingut: De pel·lícula. Sí, perquè el moment estel·lar de l’acte, conduït pel triumvirat Jordi Molins, Josep Ma Antentas i Juanma Prieto, ha sigut el film ‘Pep Molins, 100 anys de la J.A. Sabadell’. Ell ha estat l’indiscutible protagonista, fent un recull de la història de l’entitat amb el suport de dues pioneres de l’atletisme femení com la campiona del món i primera atleta olímpica, Carme Valero -que per motius de salut no va poder ser present- i la Mati Gómez, fondista, marxadora i esposa del Pep.

L’emoció s’ha desfermat i la cirereta ha estat el lliurament de la insígnia d’or del club al Josep. Per donar-li més solemnitat van fer els honors l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, i la presidenta de la Federació Catalana d’atletisme, Mercè Rosich, juntament amb les seves netes, l’Ingrid i l’Emma. L’homenatjat, emocionat, ha fet un repàs dels inicis de l’entitat, de quan entrenaven al camp del Mercantil sense mitjans i la gran evolució. Per això ha posat en valor “les grans instal·lacions que ara tenim a Sabadell per poder entrenar i competir. Costen molts diners i agraïm el suport institucional i li hem de donar un bon ús. Puc assegurar que estan ben aprofitades”. Molins també ha donat un consell als meus petits: “el primer, sempre, són els estudis, les notes”. I ha acabat amb una reflexió contundent sobre la seva dedicació al món de l’atletisme: “no ha estat cap sacrifici sinó un plaer”. I ho continua sent.

Mercè Rosich ha dit: “Josep, has fet història, és història de l’atletisme i no trobaríem ningú amb tants anys de presència i vinculació a aquest esport. La J.A. Sabadell és un referent, en gran part gràcies a persones com tu”. Per la seva banda, l’alcaldessa Marta Farrés ha destacat els seus valors: “darrere d’entitats centenàries sempre hi trobem persones com el Josep, un home de club. L’esport de Sabadell no s’entendria sense la Joventut Atlètica i la J.A.S. sense la ciutat, formen un gran equip”.

Més reconeixements

Josep Molins ha acaparat els focus, però la pel·lícula de la Joventut Atlètica Sabadell ha tingut un grapat d’actors secundaris igualment molt importants per poder arribar al Centenari. Per exemple, els presidents que han aportat el seu gra de sorra i que també han rebut el seu reconeixement. Alguns ja no hi són i van tenir la representació de familiars: Tomàs Valls; Joan Colomer; Primari Calvet; Antoni Ricart; Andreu Llovera; Josep Ma Antentas; Ricard Rof.

Uns personatges també imprescindibles en aquesta pel·lícula són els atletes. En el recorregut de cent anys la llista seria interminable, però el club ha fet una selecció dels que considera més importants, valorant implicació, fidelitat i també resultats: Fèlix Lluch, José Pro, Josep Orriols, Josep Molins, Josep Miquel Pérez, Antonio Albalà, Carme Valero, Glòria Pujol, Mati Gómez, Sonia Rallo, Xavier Carrión, José Santos i Albert Sitjes.

D’altra banda, s’ha fet un reconeixement a la feina feta per part d’un grup d’atletes durant aquests dos anys de pandèmia, aconseguint èxits estatals malgrat les dificultats. Van ser: Roger Martínez, Ambar Tomás, Sofia Santacreu, Max Peula, Merem Gabriel, Ona Patxot, Lucia Prado, Alejandra Camps, Martí Codina, Arnau Garcia, Carla Domínguez. Tots ells auguren un bon futur al club i faran que la pel·lícula de la J.A. Sabadell tingui continuïtat.

Àmbit social

Potser no ocupen un primer pla, però el seu paper ha estat també fonamental en l’àmbit social i esportiu. Aquest és el cas de persones i famílies que amb la seva feina i col·laboració constant, d’una manera més anònima, han ajudat a engrandir el club, com les famílies Amiel Barris, Josep Lluís Barbarroja o Joan Esteve, un exemple d’implicació que també ha estat reconeguda. Altres col·laboradors importants han estat: Ramon Montllor, Francesc Carrión, Pere Melero, Jaume Campillo, Jordi Miquel, Jaume Campillo, Jordi Miquel, Baptista Domedel, Família Urpí, Víctor Tortosa, Marc González i Julià Magret.