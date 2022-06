[Per Josep Rof, enginyer industrial i expert en innovació]

Aquest era el crit que el setembre del 2017 xisclaven els “companys de lluita”, que diuen alguns, contra els catalans. Curiosos companys de lluita.

I ara sembla que aquest crit l’hagi adoptat l’Estat contra els autònoms. És per què on hi ha més autònoms de tot Espanya és a Catalunya (18,5% el 2021)? Segurament, per això deu ser l’actual: ¡A por ellos!

El proppassat dijous dia 9 de juny, el Diari de Sabadell tractava la problemàtica de les aportacions a la Seguretat Social dels autònoms. Hi ha les qüestions de fons de les pensions que tenen el vessant tant d’ingressos com de despeses. En el cas dels ingressos, l’Estat espanyol es veu forçat a incrementar-los. I per on ho volen fer? Ho heu ben clissat. Per la part més dèbil: els autònoms. ¡A por ellos!

Perquè l’Estat espanyol té un problema estructural de fons. Quan les coses van malament, perd molts diners (genera molt dèficit), però quan van bé, també continua perdent diners (més dèficit). És el que diem els catalans d’estirar més el braç que la màniga. De fet, el regne d’Espanya és l’estat que ha fet més suspensions de pagaments del món, concretament tretze. Ja ho deia Arnau Bonada el mateix dia 9 en aquest diari: “Sense reformes estructurals i una profunda reformulació de valors, continuarem sent la guingueta d’Europa”.

Tornem als autònoms, primer s’havia parlat de pagar en funció dels ingressos, després del marge i ara tornen a considerar només els ingressos. El cost mínim de la Seguretat Social que es proposa és de 294 € per uns ingressos bruts del 640 €. Home, que això són el 40% dels ingressos! De què podria viure aquesta persona? Si el salari mínim són 1.000 €, com és possible que es doni per fet que un autònom pugui ingressar la meitat? Però deveu pensar que Espanya no és un país ric i que segur que els capdavanters paguen més de Seguretat Social. Doncs sorpresa! Als Països Baixos paguen 50 €, a Alemanya, 140 € si els ingressos són inferiors a 1.700 € mensuals, i a França, entre el 12% i el 21% dels ingressos. Tot molt inferior als 294 € o un 40% dels ingressos.

Però a més dels ingressos, els autònoms també tenen costos. A part de l’astronòmic que serà el de la Seguretat Social, hi ha despeses de desplaçament, compra de serveis i materials, inversions, etc. Però si li fan una inspecció, resultarà que no li acceptaran quasi cap despesa ni inversió. Si té un vehicle de feina, per molt que ho justifiqui amb centenars de documents detallant els viatges diaris, qui diu que no ha portat un dia els nens a col·legi de camí a la feina! I si compra material o serveis, el mateix. Si és pintor i compra pintura, qui diu que no sigui per pintar a casa! Si és fotògraf, qui diu que amb la màquina, els objectius, etc., no hagi fet un dia una foto personal! Perquè és clar, si fa cent mil fotos a l’any i només una de sola sigui personal, no acceptarien la deducció amb la mateixa cantarella: “No acredita la afectación exclusiva a la actividad”. I encara que, per llei, sigui Hisenda qui hagi de demostrar la “culpabilitat”, la realitat és que els contribuents són els que, de fet, han de demostrar la seva “innocència”, fet pràcticament impossible.

Vaja, com en l’època de la Inquisició. Perquè no donaran ni el més mínim argument, posaran la frase genèrica, cobriran l’expedient i l’autònom a pagar encara més. És el que passa quan no hi ha contrapoders. I sabeu on sistemàticament es fan més inspeccions fiscals? Sí, ho heu endevinat: a Catalunya. ¡A por ellos!

I sabeu quina és la directriu d’Hisenda per al 2022 i on, per tant, posarà el focus de les inspeccions fiscals (resolució de 26 de gener del 2022)? Les grans empreses, els fons d’inversió, les grans tecnològiques o les grans constructores que no paguen mai els seus proveïdors? Exacte, cap d’aquestes! Efectivament, ho heu tornat a endevinar: els autònoms i petits negocis, on Catalunya és líder destacat. ¡A por ellos!

I ara anem al vessant de les despeses. Amb el que es pagarà de més a la Seguretat Social, s’ampliaran les prestacions? Millorarà la jubilació, l’atur o les incapacitats dels autònoms? Ja veig que ho teniu clar: no millorarà res perquè només es tracta de cobrir el forat que hi ha. ¡A por ellos!

Ja ho deia Marc Masmitjà a El Nacional el 5 de març: a Espanya no quedarà cap autònom. ¡A por ellos!