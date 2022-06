El model social a Sabadell: “Entitats i administració han d’anar de la mà”

Els drets socials s’expliquen des de moltes vessants. Des dels ulls de la infància, el risc de pobresa, la discapacitat, la violència de gènere, la solitud de la gent gran. I Sabadell ha de fer front a totes aquestes necessitats, tal i com s’ha deteterminat a la xerrada Model social a Sabadell, problemàtiques i solucions, organitzada per SBD Cercle d’Entitats. Com? “Cal que entitats i administració vagin de la mà”.

Algunes dades: a Sabadell hi ha més de 9.000 persones grans que viuen soles. D’altra banda, el 7,6% de sabadellencs té un certificat de discapacitat. I un 75% d’ells té més de 45 anys, el que genera una situació d’envelliment prematur: “Atendre-ho és un dels reptes que tenim a Sabadell”, apunta Esther Ruiz, cap de secció d’atenció a la dependència i discapacitat de l’Ajuntament.

Segons els últims registres, el 13% de la població sabadellenca és estrangera, per sota de la mitjana catalana (16%), el que permet mantenir la piràmide poblacional estable. En total, 666 persones van arribar d’altres països a Sabadell l’any passat.

Sabadell va ser una de les primeres ciutats a tenir pisos d’acollida a refugiats. Segons les últimes dades, a la capital vallesana hi ha 65 habitatges amb persones arribades d’Ucraïna, 96 adults 94 nens. A banda, hi ha refugiats allotjats a altres establiments de la ciutat. En total, a Sabadell s’han escolaritzat ja 153 menors ucraïnesos.

De fet, Ramon Nicolau, expert en gestió de serveis socials, destaca que els indicadors són “imprescindibles”, especialment si les dades estan desagregades per zones per detectar la necessitat social per dissenyar el mapa d’atenció.

Un nou model d’acció social

“Acció social planteja un nou model d’atenció social, basat en l’autonomia personal”, destaca Ruiz. En aquest nou paradigma, després de l’acollida i l’anàlisi del cas, es busca solventar les necessitats amb unitats d’intervenció específica. “Treballem per una atenció centrada en la persona”.

“A Sabadell tenim tradició de treballar-ho de forma preventiva, amb consens i unanimitat política”, apunta Olga Jiménez, coordinadora de l’Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació de l’Ajuntament.”Les polítiques socials són el pilar bàsic del sistema del benestar, el sistema requereix respostes urgents i reactives”, afegeix. Però també destaca que és necessària una aposta d’intevenció conjunta en clau proactiva i preventiva per tractar desigualtats estructurals.

Joan Madaula, president de CIPO, lamenta que l’admnisitració cobreix el 90% la subvenció i és l’entitat qui ha de cobrir aquest dèficit. Així, posa l’accent en adaptar l’oferta pública a la realitat social que viuen les entitats del tercer sector.

La xerrada s’emmarca dins dels debats organitzats per SBD Cercle d’Entitats, creat el 2019 i format per 130 entitats d’àmbit social, cultural, econòmic de la ciutat. Les jornades Debats de ciutat #FemSabadell tindran lloc fins a l’estiu. Els seus objectius són definir estar de diversos àmbits que afecten els sabadellencs, reflexionar i introduir noves veus. Les conclusions permetran redactar un document final amb conclusions de les jornades.