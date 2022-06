Esquerra Republicana ha fet un pas més en el seu rebuig a la Ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera que ha de connectar les dues capitals vallesanes. Els republicans han presentat una proposta de resolució al Parlament aquest dimecres per forçar l’aturada de l’obra que l’Estat vol executar.

A canvi de la Ronda Nord, ERC planteja recuperar el projecte de la Línia Orbital Ferroviària, un servei de tren per connectar Mataró amb Vilanova i la Geltrú per Sabadell, Terrassa i Granollers. La línia de tren es va presentar en l’època del Tripartit, però es va executar pel seu elevat cost econòmic, uns 4.000 milions d’euros.

“Diem sí a un tren orbital, i diem ‘no’ a trinxar el territori“, ha assegurat la portaveu adjunta del grup d’ERC al Parlament, Meritxell Serret, acompanyada de representants vallesans com el diputat i exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, i l’alcaldable republicà a les eleccions municipals del 2023, Gabriel Fernàndez.

Per a Serret, la Ronda Nord representa un “model de mobilitat caduc” que l’Estat recupera ara perquè el PSC vol posar una “cortina de fum” a la falta d’inversions a Catalunya. “Ens sembla bé que facin campanya, però el preu d’aquesta campanya no pot ser imposar el Quart Cinturó”, ha remarcat per després afegir: “Volem decidir quines infraestructures fem i gestionar tots els recursos que ens corresponen”.

A banda de desestimar la Ronda Nord, la proposta de resolució estableix una millora de la xarxa secundària vallesana com a alternativa de mobilitat i demana protegir l’espai agroforestal. Així mateix, demana altres infraestructures de transport públic: els intercanviadors de l’R8 amb les línies S1 i S2 (FGC) i R3 i R4 (Rodalies) al Vallès i estudiar si convé fer un servei de tren tramvia entre Granollers i Terrassa passant per Sabadell.

Negociacions Estat-Generalitat

L’alternativa presentada per ERC al projecte topa amb les negociacions i el principi d’acord que hi havia entre els governs de l’Estat i de la Generalitat. Els ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès havien arribat a una entesa amb el Ministeri de Transports i el departament de Territori i Sostenibilitat per establir el model de finançament de la Ronda Nord: l’Estat cedia els diners a la Generalitat perquè fos l’administració catalana la que gestionés i executés l’obra.

L’acord s’havia de presentar divendres passat, però en l’últim moment els representants del Govern de la Generalitat no s’hi van presentar com a mostra de rebuig a la falta d’inversions de l’Estat a Catalunya.

Consulta la proposta de resolució presentada per ERC: