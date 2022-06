Quines són les feines amb més sortides laborals a Sabadell?

Els joves sovint han de fer front a un dilema: estudiar allò que els agrada i que consideren vocacional o estudiar allò que els pot garantir sortides professionals. La majoria de cops elegeixen la primera opció. Això, segons els experts, provoca un desequilibri en el mercat laboral. Hi ha oficis amb excés de treballadors i, en canvi, n’hi ha d’altres que en tenen pocs. Sobretot falten enginyers i tècnics industrials, just els professionals que més necessiten les empreses a Sabadell i a la resta del Vallès Occidental, segons un informe de l’Observatori de Treball i Model Productiu, que fa referència a l’abril de 2022. “Malauradament, els perfils més demanats són aquells en què costa més de trobar treballadors. És un problema greu que s’arrossega de fa temps i, de moment, no es resol”, lamenta la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch.

De fet, a la borsa de treball que gestiona la patronal almenys un 70% de les ofertes de feina són de perfils tècnics: soldadors, operador de màquines, electricistes, responsables de programació, entre d’altres. La meitat d’aquestes ofertes, però, es queden sense candidats. Alícia Bosch apunta que un dels factors pels quals passa això és que la formació i l’orientació laboral no estan en línia amb els perfils que necessiten les empreses. “Els joves estudien coses que no tenen sortides laborals. Si tinguessin una millor orientació laboral per part dels centres educatius, veurien que a la indústria, per exemple, falta mà d’obra. El problema és que això no passa i que, a més, els joves no veuen atractiu el sector”, assenyala Bosch.

“Prefereixen fer de DJ”

En la mateixa línia, el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, també lamenta que bona part dels joves decideixin escollir professions sense sortides. “Prefereixen oficis que estan de moda com ara ser discjòqueis i youtubers, que no pas ser instal·ladors o operaris de fàbrica. Hem d’aconseguir que els oficis més demanats també estiguin de moda i agradin als joves”, remarca.

Seguidament, Pujol apunta que l’oferta de formació ha d’anar lligada a les necessitats de les empreses. “Cal saber quins perfils necessiten i en funció d’això tenir clar quins graus de formació professional i universitària crear o potenciar. Em consta que ja s’està començant a planificar un sistema de formació basat en la demanda i no en l’oferta. Esperem que sigui una realitat aviat”, afegeix.

De moment, però, davant la manca de mà d’obra d’alguns perfils tècnics, ja hi ha empreses que han trobat un pla B: fer formació interna. “A escala particular, hi ha empreses que per instint de supervivència creen escoles de formació pels mateixos treballadors. És una tasca molt feixuga que no els hi tocaria fer”, considera Alícia Bosch.

Per posar en context, tot i la manca de mà d’obra en alguns oficis, a Sabadell la taxa d’atur és de l’11,6% i hi ha 11.562 aturats, 772 dels quals (7% del total) pertanyen al grup de població de persones de menys de 25 anys. Els experts creuen que per reduir el nombre de persones sense feina, és imprescindible que els desocupats es formin en allò que demanen les empreses.

Les universitats es reinventen

Pel que fa als estudis universitaris, més enllà d’enginyeria, també hi ha carreres que tenen més sortides laborals que altres. La salut, la intel·ligència artificial i la sostenibilitat són ara els àmbits més demanats. Així ho assegura la directora del Servei d’Ocupabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, Silvia Piqueras. De fet, ella explica que la UAB sí que està apostant per un sistema de formació basat en la demanda per garantir una millor inserció laboral dels graus que ofereix.

“Com a universitat estem focalitzats en les necessitats que hi ha al mercat. De fet, hem desenvolupat nous graus que satisfan les necessitats de les empreses i també hem fet revisions dels plans d’estudi”, indica Piqueras. En aquest sentit, la directora del Servei d’Ocupabilitat també exposa que les carreres són ara més multidisciplinàries i transversals. “Fins i tot, hem creat el grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats, és a dir, hem ajuntat tres carreres en una”, detalla.

Encara que bona part dels perfils que requereixen les empreses són tècnics, amb estudis de formació professional, també en volen d’universitaris. “Les start-ups i empreses tecnològiques ens demanen molts estudiants en pràctiques. Des del Servei d’Ocupabilitat gestionem molts convenis amb empreses que estan fent el pas cap a la digitalització”, afirma Piqueras.