FOTOS | La Biblioteca Vapor Badia, epicentre per preparar les PAU

Hi ha molts llocs per posar-se a estudiar, però sembla que les biblioteques municipals continuen sent la zona d’estudi més predilecte. A la Biblioteca Vapor Badia ja fa dies que desenes d’estudiants s’apleguen per repassar els dubtes d’última hora pels exàmens de la Selectivitat 2022. No només s’ha omplert els dies previs als exàmens, sinó també un cop han començat. El cert és que més que aïllament, els estudiants busquen poder resoldre els dubtes amb els altres companys i, entre tots, planificar com orientar els exàmens del dia següent.

L’hora de més afluència és a partir de les 16:30 h, quan finalitza l’útima prova del dia. Des de les seves respectives seus, grups d’estudiants es dirigeixen plegats cap a la biblioteca per preparar durant tota la tarda els tres exàmens de l’endemà. La majoria, diuen, no passen ni per casa fins a la nit, ja que, volen esprémer al màxim cada minut per repassar.