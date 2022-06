Consulta el programa de Festa Major de Sol i Padrís, Can Rull i Campoamor

Una setantena d’activitats per escollir. Delícies festives, cultura a peu de carrer, gastronomia popular, jocs per fer suar la mainada. Els programes per les festes majors dels tres barris ve ben farcit de plans diversos per a tota la família, on tots hi podreu triar.

L’aposta per les actuacions musicals i la cultura popular omple gran part de la programació a les tres festes majors. També les activitats infantils són actes troncals als tres barris, que escalfen motors per aquest cap de setmana calorós. “Esperem una molt bona participació, tot està enllestit”, expressen els organitzadors. L’èxit de les festes de barri anteriors han assentat un precedent, i es preparen per un dia de molta activitat.

Sol i Padrís es prepara per acollir una trentena d’actes, molt vinculats a la cultura popular sabadellenca i la música. A Can Rull, els veïns podran escollir entre 24 activitats que donen especial protagonisme als balls regionals, la gastronomia i la cultura popular. I s’homenatja les persones més grans del barri.

Per últim, a Campoamor s’organitzen una quinzena d’activitats, molt centrades en les actuacions musicals i de ball i les activitats pels més menuts, que tindran lloc al punt neuràlgic del barri, la plaça de Picasso. Fem una selecció de les activitats que s’han plantejat per aquest cap de setmana perquè pogueu gaudir en família o amb amistats d’unes propostes pensades per a tots els públics.

SOL I PADRÍS

DIVENDRES 17 JUNY

Traca d’inici a les 19.45h

Zumba a les 20.30h

Botifarrada a les 21.30h.

Concerts de rock i blues i Combos. A les 22.30h

DISSABTE 18 JUNY

Xocolatada amb melindros i activitats. 10.30h

Gegants i capgrossos 17h

Barbacoa motera 18h

Ball en línia 19h

Bollywood amb el centre Asana, 20h

Orquestra 23.30h

DIUMENGE 19 JUNY

Animació infantil 11h.

Festa Holi 12 h.

Festa escuma i música 13 h.

Castell de focs 22h.

CAN RULL

DIVENDRES 17 JUNY

Trabalada amb la colla Sentinelles d’Arkëmis a les 19h.

Frequency exhibició de Hip-Hop a Can Rull a les 20h.

Disco mòvil familiar a les 23.30h.

DISSABTE 18 JUNY

Majorets a les 10h.

Matinal infantil a les 11h.

Sardanes a les 11.30h.

Balls: harmony, balls gallecs, i coro rociero. De 18h a 21h.

Orquestra Quartz a les 23.30 h.

DIUMENGE 19 JUNY

Inflables, jocs d’aigua, festa escuma a les 9.30 h a les 13.30h.

Teatre a les 12 h.

Paella popular a les 14 h amb Tuna.

Show de Sant Miguel a les 19.30 h.

Havaneres a les 21h.

Campoamor

DIVENDRES 17 JUNY

Exhibició gym a les 10h

Activitats infantils: cacao i croissants pels més petits, jocs i xerinola, creació de viseres… a les 10h

Festa de l’escuma a les 13h

Masterclass Zumba amb Josema a les 19h

Bàsquet a la plaça a les 20h

Correfoc amb la colla Sentinelles d’Arkëmis a les 22.30h

Dj amb música de tots els temps. A les 23.45h

DIUMENGE 19 JUNY

Activitats infantils, castells inflables per a tothom, cal portar roba de bany. De 10 a 13h.

Vivo Cantando, grup de playback, a les 17h.

Actuacions musicals. Coro Rociero, Varietes (orquestra variegats) i Banda de Música de Sabadell de 18h a 22.30h. Fi de festa.