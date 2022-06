L’ou com balla, a Sant Fèlix i a la Santíssima Trinitat

A partir d’aquest dijous i fins diumenge, les esglésies de Sant Fèlix i la Santíssima Trinitat celebraran el Corpus Christi, amb la consegüent tradició de l’ou com balla i les catifes de flors.

A la Santíssima Trinitat, enguany s’estrenen en la celebració d’aquesta tradició, d’origen medieval, que consisteix a posar un ou en equilibri sobre el raig d’aigua d’una font ornamental, i serveix com a forma d’honrar l’eucaristia, part de la missa consistent en rememorar l’últim sopar de Jesucrist a través de l’acció de prendre l’hòstia consagrada i el vi: “El mossèn ens ho va demanar, i durant dos mesos hi hem estat treballant. Nosaltres no tenim aigua corrent en aquest espai i hem hagut d’enginyar una bomba d’aigua”, explica l’Arcadi Martí, feligrès de la Santíssima Trinitat, al costat del baptisteri, on s’hi ha ubicat l’ou com balla.

Paral·lelament, des de la parròquia del carrer Zurbano , ahir dimecres, s’ultimaven els preparatius deles catifes, abans de col·locar, avui dijous, les flors a la font. A Sant Fèlix, serà el segon any que Mn. Xavi Farrés col·locarà l’ou sobre la font del pati de la rectoria: “un cop finalitzada la missa d’aquest matí, a dos quarts de dotze, beneirem la font per iniciar les festes del Corpus”.

Diumenge, serà el moment de la celebració de la missa solemne (18 h) i amb la processó del Sant Crist que recorrerà diversos dels carrers cèntrics de la ciutat.