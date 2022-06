Dues places de l’Eixample, quasi acabades sense que els veïns les puguin gaudir

Fa dies que hi ha poc moviment a les places de Montserrat Roig i del Mestre Planas, a l’Eixample, i els veïns es pregunten per què, veient com no poden accedir als espais d’ombra en dies calorosos com els d’aquesta setmana. La unió i millora de les dues places està pràcticament enllestida, però per una sèrie de motius l’Ajuntament encara no la pot obrir i preveu fer-ho entre final de mes i principi de juliol. “La gent vol gaudir de la plaça i no podem. Ja fa molta calor i en tenim ganes”, assegura el veí Daniel Caballero.

Hi coincideix Noemí Ramírez, que explica que “fa un mes que diuen que ja estan, i encara esperem que l’obrin”. La previsió inicial de l’Ajuntament era que les obres tinguessin una durada de tres mesos, de manera que havien d’acabar a finals d’abril. Si tot va com està previst ara, acabaran a finals de juny o principi de juliol, amb uns dos mesos de retard. Fonts municipals apunten que “l’obra no ha estat parada” però, en el tram final, s’han ajustat algunes qüestions que han demorat l’obertura de la plaça. I cal tenir en compte que quan acaben les obres, els veïns no hi poden accedir immediatament fins que es tanquen tots els tràmits administratius relacionats, la qual cosa comporta uns dies o setmanes de feina.

Una sola plaça

La principal millora que aporten les obres és que s’han unit les dues places amb una plataforma única al tram del carrer de Calvet d’Estrella que les divideix. A part, la reforma preveu guanyar 580 metres quadrats de zona verda, hi haurà 10 arbres nous d’un total de 17 i es millorarà la il·luminació. “Hi podrien haver posat alguna cosa d’aigua perquè els nens juguin”, assenyala la veïna Laura Cuevas. Com a part de la reforma, els jocs infantils s’unificaran a la banda de Mestre Planas.