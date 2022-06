Aragonès es reunirà amb Sabadell i Terrassa per la ronda Nord

[Laura Hernández]

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha compromès a reunir-se amb els ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Castellar per parlar de la ronda Nord. El compromís arriba després que la Generalitat no va assistir a la presentació de l’acord per executar aquesta infraestructura, anunicat el passat divendres amb la ministra Raquel Sánchez al Consell Comarcal.

Va ser l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, qui ahir dijous en una visita d’Aragonès a la cocapital vallesana va traslladar personalment al president la proposta d’una entrevista amb els alcaldes vallesans per parlar de la continuïtat de la B-40 fins a Sabadell en format d’autovia tova. “Dilluns els alcaldes de Sabadell, Castellar i jo mateix -va comentar Ballart- vam demanar entrevista amb el President i avui he aprofitat per fer-li arribar directament la proposta”, va dir el terrassenc. Aragonès va respondre breument a la primera autoritat municipal: “ha comentat que miraria de buscar un moment”, segons Ballart.

Els alcaldes vallesans volen el compromís del Govern amb la continuïtat de la B-40. Territori ha estat l’impulsor de l’acord amb els ajuntaments i amb el Govern de l’Estat. El pacte passa perquè la Generalitat dibuixi el traçat, redacti el projecte i executi les obres de la ronda Nord, que finançarà Madrid amb la disposició addicional tercera de l’Estatut.

L’acord amb l’Estat sobre la ronda Nord i la presentació de divendres 10 de juny va provocar divendres una crisi en el Govern. El propi Aragonés va defensar la plantada a la ministra en protesta per l’infrainversió de l’Estat a Catalunya. Els socis defensen posicions no coincidents. Junts vol continuar la B-40 en format d’autovia arrelada al territori, però ERC defensa que continuar el Quart Cinturó respon a un model caduc, i es decanta per la Línia Orbital Ferroviària i la implantació d’un tramvia entre Terrassa i Sabadell.

Aquest divendres hi ha prevista una reunió de la Comissió Bilateral d’infraestructures Estat-Generalitat en què s’epera que les dues administracions parlin del tema.