El patrimoni bloquejat

Passats més de 20 anys des que la Guàrdia Civil va marxar de la ciutat, es fa difícil d’explicar que la caserna segueixi sense estar al servei de la ciutadania. Cal que es resolgui el llarg procés judicial en què es troben immersos l’Ajuntament i l’Estat sobre la possessió del conjunt dels edificis, bàsicament el principal i el d’habitatges, i que s’obri una nova etapa en aquest espai que doni resposta a les necessitats de Sabadell. D’una banda, en matèria d’habitatge, es poden aprofitar els ja existents o enderrocar-los i desplaçar el sostre edificable a la banda de la plaça del Taulí. I, precisament, la resta de l’espai pot ser molt útil per a la corporació sanitària, llargament mancada d’espai, la qual podria ampliar les seves instal·lacions assistencials, de recerca o docents.

Malauradament, la situació de la caserna no és atípica, i forma part del conjunt d’edificis municipals que, per manca d’inversió, no els pot utilitzar la ciutadania. Aquest, i altres com la casa Grau de la plaça del Gas o el mateix castell de Can Feu, són exemples amb els quals l’Ajuntament podria buscar alternatives amb col·laboració público-privada per rehabilitar i recuperar el patrimoni, donar-li ús, oferir un servei als sabadellencs i, alhora, prestigiar els edificis i els espais que ens identifiquen. Mentre dura el litigi, hi haurà temps per pensar.