El conflicte amb Algèria afecta 120 empreses de Sabadell

120 empreses de Sabadell han vist aturada la seva activitat comercial a Algèria arran del conflicte diplomàtic entre el país africà i Espanya. Des que Algèria va decretar la suspensió de la domiciliació bancària de les operacions de comerç exterior de productes i serveis des de i fins a Espanya el passat 9 de juny, les companyies de l’Estat no poden exportar al país africà. La incertesa sobre què passarà amb les operacions en curs i les pactades amb anterioritat és gran.

La poca informació sobre les conseqüències el conflicte encara dificulta més tot plegat. De moment, des de la Cambra de Comerç de Sabadell recomanen a les companyies de la ciutat exportadores a Algèria que tinguin prudència. A més, per resoldre els dubtes de les empreses i mantenir-les informades, l’entitat econòmica ha organitzat un seminari web el pròxim 1 de juliol per abordar la qüestió.

Sabadell, entre les ciutats que més exporten a Algèria

Cal posar en context que la demarcació de Sabadell compta amb una quarta part de les empreses catalanes que exporten a Algèria. Es calcula que a Catalunya hi ha unes 500 empreses exportades habituals al país africà, 120 de les quals són de Sabadell. “Hi ha moltes companyies de la nostra demarcació que exporten a Algèria i algunes d’elles hi tenien una activitat comercial molt important abans de l’arribada del conflicte. Malgrat que la relació comercial entre Catalunya i Algèria és limitada, representant el 0,8% de les exportacions catalanes, l’afectació empresarial és considerable”, assenyala la cap d’Assessoria en Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell, Laura Rodríguez.

De fet, Sabadell compta amb més empreses exportadores a Algèria que no pas a Rússia i Ucraïna, on tenia unes 60 companyies exportadores usuals. Aquests dos mercats, però, continuen congelats per culpa de la guerra. En el cas d’Ucraïna, els problemes logístics dificulten les relacions comercials, mentre que en el cas de Rússia, les sancions de la Unió Europea fan que les exportacions al país siguin pràcticament impossibles.

El sector químic, principal afectat

Dit això, i tornant al conflicte amb Algèria, les principals empreses de Sabadell afectades són dels sectors químic, agroalimentari i de maquinària, tot i que també n’hi ha del sector del plàstic, del paper i del cartó. “Nosaltres recomanem que les empreses no preguin decisions precipitades i que, de moment, mantinguin les relacions comercials aturades. Per exemple, fa uns dies em va trucar una companyia que encara no ha rebut el pagament d’una operació en curs. Hi ha massa incertesa en saber què passarà amb aquestes operacions i és normal que les empreses estiguin neguitoses. Cal que hi hagi novetats aviat”, explica Laura Rodríguez.

La cap d’Assessoria en Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell afegeix un altre consell: “Sempre diem a les empreses exportadores de la demarcació que com més diversificació tinguin millor, ja que si cau un mercat d’un país la seva activitat, no es veurà tan afectada. Ho hem vist clarament amb la guerra entre Rússia i Ucraïna i, ara, amb el conflicte amb Algèria”.

D’altra banda, Laura Rodríguez no acaba de veure una solució ràpida al conflicte entre Espanya i Algèria i admet que les empreses hauran de tenir molta paciència, ja que segurament la incertesa durarà més temps. “Fa més d’una setmana de l’inici del conflicte i les notícies que ens donen el govern és que no hi ha novetats en la negociació entre els dos països. La perspectiva no és gaire encoratjadora”, lamenta.