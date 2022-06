Elisabet Pont: Fer de les gominoles un motiu de felicitat

Malauradament, cada cop hi ha menys negocis tradicionals a les ciutats. L’auge d’Internet i el creixement de les grans plataformes en són els principals motius. Tanmateix, encara que hi ha botiges ‘de tota la vida’ que resisteixen i que fan que els municipis no siguin foscos i avorrits. Gumin’s n’és un bon exemple. Emma Prats Miró va crear el negoci de gominoles, que ara compta amb dues botigues (una a la Rambla i l’altra al Centre Comercial Paddock), l’any 1987 i des de llavors ha anat innovant fins a l’actualitat.

Des de fa uns anys, la seva filla, Elisabet Pont Miró, li dona un cop de mà en la digitalització del negoci. Ella ha creat la pàgina web i s’encarrega de gestionar les comandes en línia que reben. Després de passar una mala etapa per la pandèmia, Gumin’s ha tornat a recuperar les vendes del 2019. “La pandèmia ens va obligar a tancar més de dos mesos, però per sort ara ja hem recuperat la normalitat. Durant el temps que no vam poder treballar vam crear la pàgina web, que ens ha permès fer un salt important, ja que arribem a tot l’Estat”, apunta Elisabet Pont, qui forma part de la segona generació del negoci.

Diferenciació

Encara que la competència de les grans plataformes és complicada d’assumir, Gumin’s ha intentat especialitzar-se en productes personalitzats per diferenciar-se. “Per exemple, aquests dies oferirem coques de Sant Joan. També fem pastissos per aniversaris, celebracions i convits. Intentem adaptar-nos a allò que ens demani el client, però sempre tenint en compte que les gominoles són el nostre producte estrella. Això no canviarà mai”, remarca Pont.

En aquest sentit, explica que tot i que en l’imaginari de la gent les gominoles siguin un producte destinat a infants, en realitat és la població adulta qui més en consumeix. “A Gumin’s ens venen més adults que infants. Sobretot acostumen a comprar caramels. En definitiva, les gominoles aporten felicitat. Fan que la gent surti més contenta de la botiga de quan ha entrat”, detalla.

D’altra banda, la intenció dels dirigents de Gumin’s és que la botiga continuï amb la seva activitat durant més anys. De moment, Emma Prats Miró no té previst jubilar-se, tot i que quan arribi el moment el més probable és que la seva filla en sigui el relleu. “Volem que Gumin’s continuï fent feliç a la gent”, conclou.