El PSC de Sabadell fa balanç dels tres anys a l’ajuntament

El PSC de Sabadell ha celebrat aquest dissabte un acte polític a la plaça del Pi de Ca n’Oriac amb un regust preelectoral. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacat els objectius assolits a la legislatura tot prometent nous projectes:”Alguns venen a donar-nos lliçons, però ja portem 3 anys i tenim projecte per 20 anys o més; amb tot el que hem passat ja hem fet molt, imagineu el que podem arribar a fer amb una altra legislatura”.

Inici d’agraïments

L’acte ha començat amb una alcaldessa enèrgica agraint la tasca del seu equip de govern durant aquests anys, complicats per la gestió de la pandèmia i ha valorat la feina feta: “Si durant aquests anys tan complicats hem fet les coses tan bé és gràcies al gran equip que tinc al costat”. Farrés també ha destacat que per ser dona se li ha exigit més: “Per mi és i ha estat un orgull ser la primera dona alcaldessa de Sabadell, no ha estat fàcil i ho agraeixo a totes aquelles dones que van obrir camí dins el món de la política”.

Comparació amb l’anterior govern

Durant l’acte, Farrés ha aprofitat per marcar múscul respecte a l’anterior legislatura: “Hi ha qui diu que va als barris i no saben ni on queden, per nosaltres no és així perquè som de barri i els coneixem, això és estar amb la gent”. L’alcaldessa ha continuat valorant als qui ara són la seva oposició: “Són els del no, els que no sumen i no estimen la ciutat. Nosaltres, en canvi, gaudim amb el que fem, ens agrada la nostra feina i que la ciutat funcioni”. Farrés també ha valorat la tasca del partit: “En aquests anys hem millorat moltes coses: el Taulí, la plaça dels Merinals… Millorar el que cal sí que és arreglar la ciutat, ens agrada ser a tot arreu i cuidar els petits detalls”.

Lastra i Illa mostren suport

L’esdeveniment ha comptat amb dos acompanyants de pes del partit. La primera, que copresentava l’acte, ha estat la vicepresidenta general del PSOE, Adriana Lastra. La diputada socialista ha destacat el paper del partit al govern espanyol i l’entrada de les dones a la política: “Ens ha costat arribar al cim de la política, però ja estem aquí. Que s’acostumin”. Lastra també ha aprofitat per animar Farrés a la reelecció: “Ho estàs fent molt bé i confio moltíssim en la teva feina”.

Quan l’acte ja s’acostava al final ha aparegut un convidat inesperat. No era altre que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, qui venia d’un esdeveniment a Terrassa i ha volgut fer costat a Farrés. Illa ha demanat que el projecte del Quart Cinturó es faci com més aviat millor perquè, “els recursos hi són” i també ha mostrat el seu suport a l’alcaldessa de Sabadell.

L’acte dels socialistes ha congregat a unes 200 persones a la plaça i ha servit per presentar el que serà el proper eslògan per a les municipals del 2023: #SabadellEnMarxa. En paules de Farrés representa: “els 3 anys de projecte que portem i la nostra voluntat de seguir, sempre amb el suport de la ciutadania que mai ens ha deixat sols, sense ells la política no té sentit”.