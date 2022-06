El Club Esportiu Hoquei Sabadell, campió del torneig internacional de Calenberg

El debut internacional del Club Esportiu Hoquei Sabadell no ha pogut ser més exitós. El conjunt sabadellenc s’ha proclamat brillant campió del Torneig internacional de Calenberg a Hannover (Alemanya) després d’una actuació impecable, sense perdre cap partit en tota la competició.

En la fase prèvia, pel sistema de lligueta, l’equip dirigit per Joan Esteve s’ha imposat a l’amfitrió SC Bison Calenberg (2-7), All Star Bundesliga (1-2) i el Valkenswaardse de Països Baixos (2-4). Aixó li ha donat el passaport per accedir al encreuament de semifinals, on els sabadellencs han mantingut la seva gran solidesa i han guanyat de nou a la selecció de jugadors de la Bundelista per un ajustat 4-2 després d’un gran partit.

Gran victòria

A la gran final, el Club Esportiu Hoquei Sabadell s’ha tornat a trobar amb el seu primer rival, el SC Bison Calenberg. El duel ha estat molt més igualat i s’ha decidit per petits detalls. Un gran plantejament defensiu i contracops letals han decantat la balança del cantó sabadellenc per 2-4. Un triomf inapel·lable que ha desfermat l’eufòria dels jugadors de la nostra ciutat en el seu bateig internacional. El CEH Sabadell ja sap que tindrà l’oportunitat de defensar el títol en la pròxima edició després de confirmar-se la seva invitació. Una gran experiència pels jugadors Pau, Miquel, David, Jordi, Bernat, Sergi, Albert i Francesc, dirigits per Joan Esteve i amb el suport dels delgats Jordi Puig i Cati Sedano.

Ha estat un excel·lent final de temporada per l’entitat local que ha aconseguit consolidar de nou l’hoquei sobre patins a la nostra ciutat després de la desaparició del Centre d’Esports Sabadell. Cal recordar que l’equip femení va assolir una meritòria cinquena posició en el torneig de Santutxu i el conjunt prebenjamí va ser bronze en el Torneig Enxeneta. El futur sembla assegurat.