El Pickleball arriba a Sabadell per quedar-s’hi

Sabadell compta des de fa pocs mesos amb l’únic centre de Catalunya dedicat al Pickleball. Un esport que té diverses similituds amb el tenis, el ping-pong, el bàdminton i el pàdel, i que als Estats Units ja és tota una religió, amb centenars de milers d’adeptes: “Des de sempre m’han agradat les coses innovadores, i un cop vaig veure com era aquest esport, totalment inclusiu, gràcies a uns amics de Seattle, vaig decidir fer el pas”, explica Jordi Vives, propietari de Vila Pickleball, ubicat al carrer Milà i Fontanals, 153, i que compta amb quatre pistes.

Però en què consisteix? És un esport de raqueta que compagina elements dels quatre esports citats anteriorment. És fàcil d’aprendre i, en desenvolupar-se amb molt ritme, és molt divertit i s’adapta a qualsevol persona, independentment de l’edat i el sexe: “Hi pot jugar gent de totes les edats, sense cap mena de problema. Vindria a ser com un gran ping-pong o un mini tenis. És un esport molt menys lesiu que els que venen del tenis o el pàdel”, detalla Vives, mentre afegeix que “per ser un bon jugador hi ha dos factors a tenir en compte. Si es juga en dobles, la tècnica s’assembla més amb el ping-pong, mentre que en individuals necessites velocitat, agilitat i potència. El joc es converteix en més dinàmic i exigent”.

Com s’hi juga? Un set normalment es juga a onze punts i un equip ha de guanyar per dos punts de diferència. El servei ha de ser colpejat per sota i cada equip ha de jugar el seu primer cop després que hagi botat la pilota. Així mateix, no està permès colpejar dins de la zona de no volea. Els partits es juguen en una pista de la mida de les de bàdminton, la pala de fusta té una mida inferior a la de tenis i la pilota, que està perforada, permet que vagi més lenta i els intercanvis siguin més llargs: “Quan la gent ve i ho prova es queda. Costa introduir un esport nou de pala en un lloc on el pàdel té motls practicants”, reconeix.

Representació sabadellenca

La Federació Internacional de Pickleball compta, en l’actualitat, amb 57 països membres. Als Estats Units, on la usapa, la federació que regeix el Pickleball, compta amb més de 30.000 federats i fins i tot ha creat un circuit professional que recórrer el país i inclús disputa torneigs internacionals, com és l’Spanish Open. Precisament, el fet de ser pioner a Catalunya en l’aposta d’aquest esport, permetrà que el pròxim setembre una representació de deu jugadors del club sabadellenc Vila Pickleball participin en l’Spanish Open que es disputarà a Madrid. Un elenc que des del club es confia a oferir una bona imatge: “Creiem que poden estar a l’altura en aquest torneig internacional. Serà la primera vegada que Catalunya enviï jugadors per aquest esport”, celebra Vives.

Quin és el seu origen?

De la mateixa manera que ha passat en altres esports, el Pickleball va sorgir per casualitat, com un entreteniment familiar. Nascut als Estats Units durant l’estiu de 1965 a Bainbridge Island, a prop de Seattle, va ser creat pel congressista nord-americà Joel Pritchard, Bill Bell, Jordania Steranka i Barney McCallum. La seva intenció en crear el nou esport és que fos divertit, desafiant i que tot el món hi pogués jugar.