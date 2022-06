La campanya de socis del Sabadell se centra en l’afició

El primer gran moviment de la temporada 22/23 ha començat per l’àmbit social. El Centre d’Esports ha presentat la campanya de socis amb un format innovador i original, amb la implicació directa del gran protagonista, l’afició, en un acte celebrat íntegrament sobre la gespa de la Nova Creu Alta i uns 300 aficionats a la tribuna baixa.

El lema se centra en l’orgull de sentir-se arlequinat amb un contundent ‘Som del Sabadell’ en la temporada del 120è Aniversari (1903-2023) del club, una commemoració que tindrà ressò amb diferents actes durant el curs. La imatge del carnet manté aquesta línia de donar el màxim protagonisme a l’aficionat. De fet, es pot veure una pinya formada per 15 socis i sòcies acompanyats de dues institucions del club com els exjugadors arlequinats Roberto Elvira i Tanco, peces claus de l’Associació de veterans.

El president Esteve Calzada ha insistit que “sempre hem volgut posar al centre del club el soci i aquesta campanya així ho demostra. S’ha treballat moltíssim en aquests últims cinc anys per créixer i no ens conformem. No vull dir una xifra, però l’objectiu és superar els 5.400 de la temporada anterior”.

La vicepresidenta Ana Navés, responsable de l’àrea de màrqueting, va confirmar que amb les promocions de final de lliga es va arribar a una xifra de 5.413 socis, dels quals 2.400 van suposar altes noves i un 36% eren menors de 25 anys, “un fet molt rellevant que confirma que la gent jove s’ha enganxat al Sabadell”. Precisament, lligat a aquest factor, el club ha convidat a l’acte als components de 31FAM, el grup sabadellenc de referència de la música urbana catalana amb més de 32 milions de reproduccions en Spotify i un públic majoritàriament molt jove. S’ha pogut veure un vídeo d’una actuació i s’han mostrat molt agraïts de participar en la campanya.

“Volem continuar vivint la bogeria arlequinada amb intensitat i veure la Nova Creu Alta plena a vessar com en l’última jornada. El més important és que s’ha recuperat l’orgull de ser arlequinat”, ha subratllat Ana Navés. Els socis assistents a la tribuna, que s’han trobat un carnet sota el seient per fer la inscripció, també han pogut participar i escollir, per exemple, la cançó que acompanyarà els gols del Sabadell amb l’actuació de l’speaker Jaume Quero la pròxima temporada a l’Estadi. De les quatre opcions va guanyar Fred From Desire de Gala.

Per 95 euros

La nota més destacada en el capítol de preus és que es manté el més econòmic (95 euros) de l’anomenada Grada Lino (Gol Sud) estrenada la passada temporada amb total èxit. Un total de 1.400 socis s’hi van inscriure. En les altres ubicacions, el soci sènior paga 120 euros al Gol Nord; 155 a Lateral i 320 a Tribuna. A partir d’aquí, les diferents categories per a pensionistes, jubilats, aturats; jove (15 a 25 anys); infantil (8 a 14 anys); soci amb més de 50 anys d’antiguitat (durant la temporada es faran diversos actes de reconeixement); veterans CE Sabadell i la quota familiar.

D’altra banda, també es recupera l’efecte multiplicador del soci. És a dir, un 10% de descompte per cada soci nou. Si en són 10, el carnet surt gratuït. Per cert, l’honor del primer soci de la temporada 2022/23 va ser per a Liviu Octavian. L’acte, conduït pel cap d’antena de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, ha tancat amb un fort aplaudiment general, mostra de l’optimisme i il·lusió que es respira.

Tema esportiu: a l’espera

Amb la campanya de socis en marxa, l’atenció se centrarà a partir d’ara en la maquinària esportiva. Esteve Calzada va demanar de nou “una mica de paciència. Hem de confirmar el pressupost definitiu que disposarem i conèixer més detalls sobre els recursos de la categoria, com els drets televisius. Jo vull mantenir l’ambició, però també ser realista. S’ha fet una proposta a Pedro Munitis, però sense poder concretar els diners que disposarem. Treballem en diversos escenaris”.

Ovació pel canvi de grup

L’anècdota de la tarda ha estat quan en un moment determinat els aficionats han esclatat amb una ovació espontània. Ha estat la seva reacció quan s’ha conegut el canvi en la distribució dels 40 equips de la Primera RFEF de cara a la pròxima temporada. Per un vot de diferència, el Sabadell competirà en el grup 2 juntament amb catalans, At. Balears, Llevant, Múrcia, País Basc, Navarra, La Rioja i Numància. S’estalvia quilometratge i els rivals d’Andalusia o Madrid.

