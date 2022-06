La cerimònia del Corpus Christi continua creixent

La tradicional celebració del Corpus Christi s’ha tornat a realitzar amb plena normalitat. Unes dues-centes persones han assistit a la missa solemne, celebrada a l’església de Sant Fèlix, i a la posterior processó. Aquesta ha recorregut els carrers del centre propers a l’església en un petit circuit pels carrers del centre de la ciutat.

Des de Sant Fèlix, el rector, mossèn Xavier Farrés, ha destacat el caràcter religiós de l’acte: “La protagonista és l’eucaristia i s’acompanya amb una processó per mostrar que el senyor camina entre nosaltres. Sense el corpus no hi hauria les catifes de flors”. Tot i ser antiga, la tradició s’ha recuperat recentment: “L’any 2014 la feligresia va decidir recuperar-ho i cada vegada tenim més participació”, afegia el coordinador de les catifes, Amadeu Papiol. Els actes, que en èpoques passades se celebraven a la Salut, van acabar traslladant-se a la ubicació actual, pel mossèn això atrau a més públic: “Més enllà del fervent religiós fer-ho aquí permet que més gent s’hi acosti i hi acabi participant encara que sigui per curiositat”.

Les catifes del senyor

Durant el Corpus és costum elaborar catifes de flors per guarnir els carrers. Aquestes no són simple decoració, tenen un motiu religiós: “Serveixen perquè el Senyor no toqui el terra, així el mantenim enlairat”, ha apuntat el mossèn. Les catifes són elaborades per Sant Fèlix, altres parròquies de la ciutat i escoles religioses, enguany s’ha col·locat un petit altar a la plaça del Gas: “La idea és que cada any pugui anar creixent, per l’any que ve ja tenim entitats confirmades”, confessava Papiol. “Creixem, però sempre sense perdre el sentit religiós, aquest és el caràcter principal de la celebració i l’hem de mantenir”, ha apuntat el mossèn.

La celebració del Corpus Christi ha comptat amb diferents catifes que adornaven els carrers adjacents a l’església; no obstant això, no els cobrien tots. Per mantenir el protocol religiós s’ha fet ús d’un petit aliat. Pètals de rosa que s’han anat llançant al pas de la processó.